”Ne antrenăm intens pentru a vă scufunda navele”. Avertismentul unei țări NATO către Kremlin

Sursă: merkur.de

Tensiunile dintre NATO și Rusia se amplifică după ce Regatul Unit a anunțat consolidarea masivă a forțelor sale navale din nordul Europei și din zona arctică. Marina britanică pregătește desfășurări importante de trupe, nave și tehnică militară modernă în contextul creșterii activității ruse în Atlanticul de Nord.

Mesajul transmis de oficialii militari britanici este unul extrem de dur, într-un moment în care relațiile dintre Occident și Moscova continuă să se deterioreze pe fondul conflictului din Ucraina și al intensificării exercițiilor militare din regiunile nordice.

„Ne antrenăm intens pentru a vă scufunda navele”

Comandorul britanic Andrew Henderson a transmis un avertisment direct către Rusia în timpul pregătirilor pentru operațiunile NATO din Atlanticul de Nord și Arctica.

„Suntem în continuare pregătiți să luptăm și ne antrenăm intens pentru a vă scufunda navele”, a declarat oficialul britanic.

Afirmația vine în contextul în care Londra consideră că activitatea navală a Rusiei în nordul Europei reprezintă o amenințare tot mai mare pentru rutele maritime strategice ale NATO.

Portavionul HMS Prince of Wales și noile elicoptere Wildcat

HMS Prince of Wales conduce grupul de luptă trimis de britanici spre zona arctică, într-o demonstrație de forță fără precedent în ultimii ani.

În același timp, marina britanică introduce în regiune noile elicoptere Wildcat, considerate printre cele mai avansate aparate operate vreodată de Royal Navy, scrie Merkur .

Acestea sunt echipate cu rachete antinavă Sea Venom, capabile să lovească nave de război de mari dimensiuni, dar și cu rachete supersonice Martlet, folosite împotriva ambarcațiunilor rapide și a dronelor.

Potrivit oficialilor britanici, sistemele permit atacuri de mare precizie asupra radarului, punților de comandă sau hangarelor navelor inamice.

Exerciții militare în condiții extreme

Pregătirile pentru eventuale confruntări în nordul Europei sunt deja în desfășurare.

Unitățile Wildcat au participat recent la exerciții militare în Norvegia, în cadrul operațiunii „Tambor Shield”, unde echipajele au simulat misiuni în fiorduri și în condiții extreme de iarnă.

Royal Navy susține că aceste exerciții sunt esențiale pentru pregătirea trupelor în eventualitatea unei escaladări militare în Arctica, zonă unde Rusia își extinde constant infrastructura militară.

Drone și arme inteligente în noua strategie britanică

Pe lângă noile rachete, Marea Britanie introduce și drone de recunoaștere Peregrine, utilizate pentru monitorizarea discretă a navelor rusești pe distanțe mari.

Marina britanică afirmă că integrarea dronelor cu arme inteligente schimbă radical viteza de reacție și capacitatea de răspuns a forțelor NATO.

Comandorul Sammy Haynes a descris chiar un test spectaculos al sistemelor de armament.

„O rachetă a intrat direct prin fereastra punții de comandă și a explodat în interior”, a declarat militarul britanic.

Potrivit acestuia, astfel de lovituri pot neutraliza rapid funcționarea unei nave fără a o distruge complet.

Crește activitatea Rusiei în apropierea apelor britanice

Royal Navy susține că numărul navelor rusești observate în apropierea apelor britanice a crescut cu aproape o treime în ultimul an.

Marina britanică afirmă că a fost nevoită să monitorizeze constant submarine, nave militare și vase suspectate de activități de spionaj.

Șeful marinei britanice, Sir Gwyn Jenkins, avertizează că Rusia continuă să investească masiv în flota nordică și în capacitățile sale submarine, în ciuda costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina.

Oficialul britanic susține că presiunea exercitată de Moscova în Atlanticul de Nord obligă NATO să își accelereze consolidarea militară în nordul Europei.