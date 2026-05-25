Șoferiță despăgubită după ce o capră i-a sărit pe mașină pe Autostrada Soarelui. CNAIR, obligată să plătească daune

Sursă: Ziarul Amprenta

O șoferiță din Constanța ar urma să primească aproape 3.000 de euro despăgubiri de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, după ce o capră i-a sărit pe mașină în timp ce circula pe Autostrada Soarelui spre București.

Judecătorii Tribunalul Constanța au respins apelul formulat de CNAIR împotriva deciziei pronunțate anterior de Judecătoria Constanța, scrie Ziarul Amprenta.

Aproape 15.400 de lei pentru reparațiile mașinii

Potrivit hotărârii instanței, femeia ar urma să primească suma de 15.389,99 lei, reprezentând contravaloarea reparațiilor efectuate la autoturismul avariat. Totuși, procesul nu este încheiat definitiv. Decizia Tribunalului Constanța poate fi atacată în recurs, iar dosarul ar putea ajunge la Curtea de Apel Constanța. Incidentul a avut loc în seara zilei de 20 septembrie 2020, în jurul orei 19:00, pe A2 Autostrada Soarelui, pe sensul de mers dinspre Constanța către București, aproape de kilometrul 140.

Hotărârea Tribunalului reconfirmă practic decizia dată în primă instanță de Judecătoria Constanța, care a stabilit că șoferița trebuie despăgubită pentru prejudiciul suferit. În motivarea deciziei, magistrații au arătat că CNAIR avea obligația legală de a asigura întreținerea autostrăzii astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță. Potrivit instanței, compania nu și-a îndeplinit această obligație, iar imaginile video depuse la dosar au arătat că gardurile de protecție împotriva pătrunderii animalelor erau deteriorate sau chiar lipseau în anumite zone.

„Pârâta nu și-a îndeplinit această obligație, aspect ce rezultă din probele video depuse la dosarul cauzei, unde se observă starea plaselor de protecţie împotriva pătrunderii animalelor care era necorespunzătoare circulaţiei pe un drum de mare viteză, acestea fiind rupte sau chiar lipsă“, au arătat judecătorii.

„Pericolul putea fi evitat”

Magistrații au mai precizat că animalul implicat în accident era unul domestic, respectiv o capră, iar pătrunderea acesteia pe autostradă putea fi prevenită prin întreținerea corespunzătoare a gardurilor de protecție.

„Pericolul putea fi evitat prin simpla respectare de către pârâtă a obligației legale de îngrijire a drumului“, au concluzionat judecătorii.

Instanța a apreciat că CNAIR a acționat din culpă, deoarece „nu a prevăzut, deși putea și trebuia să prevadă, că neasigurarea cu gard de protecție unui segment de drum unde viteza maximă de deplasare este de 130 de km/h creează posibilitatea pătrunderii pe șosea a unor obstacole apte să producă evenimente rutiere“.