Descinderi la Sintești după incendierile de deșeuri. Garda de Mediu a descoperit depozite ilegale de cupru și aluminiu

Sursă: Realitatea.net

Control de amploare al Gărzii Naționale de Mediu în județul Ilfov, după mai multe incendieri de deșeuri care au afectat aerul din zonă și au pus în pericol sănătatea oamenilor. Autoritățile au verificat 20 de locații unde existau suspiciuni privind activități ilegale legate de colectarea și arderea deșeurilor.

Una dintre acțiunile aflate în desfășurare are loc în Sintești. Potrivit informațiilor transmise de Realitatea Plus, monitorizarea zonei a început în urmă cu aproximativ o lună. Comisarul general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, Marius Niță, a declarat că acțiunea de astăzi vine după mai multe săptămâni de supraveghere realizată împreună cu Poliția și Jandarmeria Română.

„Astăzi, după o monitorizare de aproximativ o lună de zile, împreună cu Poliția și Jandarmeria Română, am documentat această activitate și astăzi am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen ilegal”, a declarat Marius Niță.

Au fost descoperite activități ilegale cu deșeuri

Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că, în timpul monitorizării, au fost folosite echipamente achiziționate prin PNRR pentru supravegherea activităților din zonă. Potrivit lui Marius Niță, în urma verificărilor au fost descoperite activități ilegale de depozitare și achiziționare de deșeuri, în special materiale cu valoare ridicată, precum aluminiul și cuprul.

„Astăzi, la fața locului, am descoperit activități ilegale de depozitare și achiziționare de deșeuri, în special cele cu valoare foarte mare materială, aluminiu, cupru”, a precizat comisarul general adjunct.

Autoritățile spun că acțiunea este încă în desfășurare, iar la finalul zilei vor fi anunțate mai multe detalii privind rezultatele controalelor și eventualele sancțiuni aplicate.