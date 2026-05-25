Cinci mari aliați NATO au blocat propunerea lui Mark Rutte privind majorarea sprijinului pentru Ucraina

Cinci dintre cele mai importante state membre ale NATO, Marea Britanie, Franța, Spania, Italia și Canada, au blocat o propunere a secretarului general al alianței, Mark Rutte, prin care fiecare stat ar fi trebuit să aloce 0,25% din PIB pentru sprijin militar acordat Ucrainei.

Inițiativa urma să fie discutată la summitul NATO de la Ankara, însă a pierdut sprijinul necesar pentru a fi adoptată în unanimitate. Mai multe state membre au considerat-o nerealistă sau insuficient justificată, potrivit surselor citate de publicația britanică The Telegraph .

Rutte a recunoscut, în această săptămână, că planul său nu va merge mai departe. „Nu cred că această propunere va fi înaintată”, a declarat el în fața jurnaliștilor, fără să numească explicit statele care s-au opus inițiativei.

O sursă din interiorul alianței a precizat că cel puțin șapte state membre, care alocă deja peste 0,25% din PIB pentru sprijin militar acordat Ucrainei, s-au arătat favorabile propunerii.

Cu toate acestea, orice decizie adoptată în cadrul NATO trebuie să întrunească acordul unanim al tuturor statelor membre.

„Nu sunt foarte entuziasmați de idee", a afirmat sursa, indicând Londra, Parisul, Madridul, Roma și Ottawa drept principalele voci sceptice.

Cele mai aspre critici sunt însă îndreptate spre Franța, Spania, Italia și Canada, țări acuzate în mod repetat că nu își asumă o contribuție suficientă. Deși trei dintre ele se numără printre cea de-a treia, a patra și a cincea economie a Europei, aceste state au rămas în urma multor aliați mai mici când vine vorba de ajutorul oferit Ucrainei.