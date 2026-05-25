Momentul în care un iepure „atacă” fontal un trotinetist. Omul s-a prăbușit pe asfalt - VIDEO
Un incident rutier neobișnuit petrecut în Ungaria a devenit viral pe rețelele sociale, după ce un iepure a intrat brusc pe carosabil și a lovit un bărbat aflat pe o trotinetă electrică.
Evenimentul a avut loc în orașul Százhalombatta, unde momentul a fost surprins de o cameră montată pe casca utilizatorului.
Coliziune neașteptată surprinsă pe cameră
În imagini se observă cum bărbatul circula normal pe un drum, până în momentul în care un iepure iese brusc din lateralul carosabilului și intră direct în traiectoria acestuia.
Impactul a fost atât de rapid încât conducătorul trotinetei nu a avut timp să reacționeze, iar coliziunea a fost inevitabilă.
Deși scena poate părea bizară, incidentul s-a încheiat fără urmări grave. Potrivit primelor informații, bărbatul nu a suferit răni serioase în urma impactului.
Clipul a devenit viral pe internet
Înregistrarea s-a răspândit rapid pe platformele de social media, generând numeroase reacții.
O parte dintre utilizatori au tratat momentul ca pe o întâmplare amuzantă și neobișnuită, în timp ce alții au atras atenția asupra riscurilor reale generate de animalele care pot apărea brusc pe drumurile publice.
Specialiștii atrag atenția asupra siguranței în trafic
Experții în siguranță rutieră subliniază că astfel de incidente, deși rare, pot fi periculoase, mai ales în zonele cu vegetație sau pe drumurile rurale.
Aceștia recomandă reducerea vitezei în astfel de condiții și purtarea echipamentului de protecție, mai ales în cazul utilizării trotinetelor electrice.
De asemenea, vigilența constantă este considerată esențială, întrucât animalele pot apărea brusc pe carosabil, fără semne prealabile.
