Cât costă benzina și motorina luni, 25 mai. Unde găsesc șoferii cel mai ieftin carburant

Prețurile la carburanți au rămas luni, 25 mai, aproape la același nivel ca în weekend. Cea mai ieftină benzină standard pornește de la 9,32 lei pe litru, iar motorina standard de la 9,44 lei pe litru.

În București, benzina standard se vinde luni de la 9,32 lei/l în mai multe stații Petrom, același preț practicat și în weekend. La Socar, benzina standard costă 9,34 lei/l, fără modificări față de ziua precedentă. Și Rompetrol a păstrat prețurile din weekend și vinde benzina cu 9,38 lei/l.

Aceleași tarife sunt afișate și în stațiile OMV, MOL Group și Lukoil, unde benzina standard costă tot 9,38 lei/l. Potrivit datelor publicate de peco-online.ro , benzina standard se găsește la 9,32 lei/l și în Timișoara, Iași și Constanța. În schimb, în Cluj-Napoca, carburantul este mai ieftin și costă 9,21 lei/l.

Motorina standard pornește de la 9,44 lei/l

Cea mai ieftină motorină standard din București costă luni 9,44 lei/l și este disponibilă la o stație Rompetrol. La stațiile Lukoil, motorina standard se vinde cu 9,54 lei/l, iar la OMV, Mol și Socar prețul ajunge la 9,59 lei/l. În toate cele cinci orașe monitorizate, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, motorina standard se găsește la 9,44 lei/l, același nivel ca în weekend.

Cea mai ieftină benzină standard din țară costă luni 9,18 lei/l și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Tot acolo este și cea mai ieftină motorină standard, la prețul de 9,43 lei/l. O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă arată că prețul motorinei din România ar putea ajunge în perioada următoare aproape de 10 lei/l. Specialiștii pun această posibilă scumpire pe seama taxei de 2 milioane de dolari impuse de Iran în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Potrivit datelor Eurostat, prețurile carburanților au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană la capitolul scumpiri.