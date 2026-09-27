Alertă majoră la baza RAF Fairford, folosită de SUA. Cinci bărbați, arestați pentru suspiciuni de terorism și infracțiuni cu explozibili - VIDEO

Cinci bărbați au fost arestați în apropierea bazei aeriene RAF Fairford din Marea Britanie, folosită de Forțele Aeriene Americane, fiind suspectați de infracțiuni legate de explozibili și de pregătirea unui act terorist. Zeci de locuințe din apropiere au fost evacuate, mai multe drumuri au fost blocate, iar geniștii armatei verifică trei vehicule suspecte.
Operațiune de amploare în Marea Britanie, în apropierea bazei RAF Fairford din Gloucestershire. Poliția a primit, duminică, în jurul orei locale 00:45, un apel privind trei vehicule suspecte care păreau să se îndrepte spre baza militară. Polițiști înarmați au intervenit în zona Whelford și au arestat cinci bărbați, inițial sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni prevăzute de legislația britanică privind explozibilii. Ulterior, cei cinci au fost reținuți și sub suspiciunea pregătirii unui act terorist, iar ancheta a fost preluată de structurile britanice de combatere a terorismului.
Poliția nu a precizat deocamdată dacă cei cinci intenționau să pătrundă în interiorul RAF Fairford sau dacă explozibilii urmau să fie amplasați în bază. Autoritățile au confirmat însă că cele trei vehicule suspecte se îndreptau către RAF Fairford și că investigația vizează acum inclusiv pregătirea unui act terorist.
Aproximativ 85 de gospodării au fost evacuate
În jurul vehiculelor a fost instituit un perimetru de securitate de aproximativ 400 de metri, iar echipele specializate ale armatei în neutralizarea dispozitivelor explozive au început verificarea acestora.
Ca măsură de precauție, aproximativ 85 de gospodării din zona Whelford au primit ordin de evacuare. Pentru oamenii care nu aveau unde să meargă a fost deschis un centru de primire într-o bază de agrement din apropiere. Polițiști înarmați au fost desfășurați în zonă, mai multe drumuri au fost închise, iar accesul către baza militară a fost restricționat. Aproximativ 30 de vehicule ale serviciilor de urgență, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și autospeciale de pompieri, au fost observate în apropiere.
Autoritățile britanice au transmis că incidentul este considerat în acest moment izolat și că operațiunea continuă pentru stabilirea exactă a situației.
RAF Fairford, bază-cheie pentru bombardierele americane
RAF Fairford este una dintre cele mai importante baze europene folosite de aviația strategică americană. Aici se află structuri ale Forțelor Aeriene ale SUA, iar instalația este folosită în mod regulat pentru desfășurarea bombardierelor strategice americane. Baza este cunoscută inclusiv pentru misiunile bombardierelor americane în Europa. În trecut, bombardiere strategice americane plecate de la RAF Fairford au survolat inclusiv România și alte state din Europa de Est.
În ultimele luni, baza a găzduit și bombardiere B-1B Lancer și a fost folosită pentru operațiuni militare americane. Forțele Aeriene ale SUA descriu RAF Fairford drept locația preferată din Europa pentru desfășurarea în avans a bombardierelor Global Strike Command.
Nivel maxim de securitate, raportat la RAF Fairford
Înainte de arestările de duminică, în jurul bazei fuseseră observate măsuri suplimentare de securitate, inclusiv blocarea unor căi de acces și creșterea prezenței forțelor de ordine.
Mai multe relatări din presa specializată au indicat că RAF Fairford ar fi trecut la FPCON Delta, cel mai ridicat nivel de protecție folosit la instalațiile militare americane. Acest nivel este asociat situațiilor în care un atac terorist a avut loc sau este considerat iminent. Informația privind activarea FPCON Delta la Fairford nu a fost însă confirmată public de Forțele Aeriene ale SUA, care au refuzat să ofere detalii despre măsurile concrete de protecție din motive de securitate operațională.
Ancheta continuă, iar cei cinci bărbați se află în custodia autorităților britanice.