Alertă majoră la baza RAF Fairford, folosită de SUA. Cinci bărbați, arestați pentru suspiciuni de terorism și infracțiuni cu explozibili - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 23:00

Cinci bărbați au fost arestați în apropierea bazei aeriene RAF Fairford din Marea Britanie, folosită de Forțele Aeriene Americane, fiind suspectați de infracțiuni legate de explozibili și de pregătirea unui act terorist. Zeci de locuințe din apropiere au fost evacuate, mai multe drumuri au fost blocate, iar geniștii armatei verifică trei vehicule suspecte.

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