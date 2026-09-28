Femeile fără hijab, catalogate drept „anomalii sociale” în Iran. Autoritățile cer măsuri dure

Publicat 28 sept. 2026, 19:08 Sursă infobae

În Iran se conturează o nouă înăsprire a aplicării regulilor privind vestimentația femeilor. Șeful puterii judiciare, Golamhosein Mohseni Ejei, i-a cerut luni procurorului general să urmărească „cu fermitate” ceea ce autoritățile numesc „anomalii sociale”, într-un context în care tot mai multe femei apar în public fără hijab sau în ținute considerate neconforme cu normele islamice.

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