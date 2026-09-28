Papa Leon al XIV-lea cere compromisuri pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie să dăm dovadă de curaj în negocieri”

Papa Leon al XIV-lea a lansat luni, 28 septembrie, un nou apel pentru oprirea războiului din Europa, cerând dialog, negocieri și disponibilitatea de a face compromisuri pentru pace. Suveranul Pontif a avertizat, în același timp, că reînarmarea nu trebuie privită drept singurul răspuns la problemele de securitate ale continentului.
Mesajul a fost transmis la Metz, în ultima zi a vizitei Papei Leon al XIV-lea în Franța, într-un discurs dedicat Europei, păcii și unității. Suveranul Pontif a vorbit despre revenirea războiului pe continent și despre pierderile de vieți omenești provocate zilnic de conflict.
„Războiul a revenit, chiar și în Europa: un nou măcel absurd, care curmă zilnic nenumărate vieți civile”, a spus Papa Leon al XIV-lea.
Suveranul Pontif a insistat asupra negocierilor și a susținut că părțile implicate trebuie să fie pregătite inclusiv să renunțe la anumite poziții dacă acest lucru poate contribui la obținerea păcii.
„Trebuie să dăm dovadă de curaj în negocieri și să fim dispuși să renunțăm la unele poziții pentru binele suprem al păcii”, a declarat Papa.
Leon al XIV-lea nu a precizat ce compromisuri are în vedere și nici nu a vorbit explicit despre eventuale cedări teritoriale ale Ucrainei. Discursul său a făcut însă referire la războiul revenit în Europa și la necesitatea dialogului și negocierilor.
Papa avertizează asupra „iluziei că reînarmarea este soluția”
Papa Leon al XIV-lea a abordat și creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa și a avertizat că acumularea de armament nu trebuie transformată în principalul răspuns la actualele amenințări.
„Trebuie, de asemenea, să ne ferim de iluzia că reînarmarea este soluția”, a spus Suveranul Pontif.
Acesta le-a cerut liderilor europeni să analizeze dacă sunt făcute suficiente eforturi pentru construirea păcii sau dacă statele se concentrează mai degrabă pe pregătirea pentru viitoare conflicte, scrie Vatican News.
„Astăzi trebuie să ne întrebăm dacă depunem cu adevărat eforturi creative pentru a promova pacea mondială sau dacă urmărim pur și simplu să «oprim valul războiului» și să ne pregătim mai bine pentru conflicte pe care presupunem că le vom avea de înfruntat în viitor”, a adăugat Leon al XIV-lea.
Discursul de la Metz s-a înscris în mesajul mai larg al vizitei sale în Franța, axat inclusiv pe pace, unitatea Europei și dialog. Vaticanul anunțase anterior că întâlnirile din Metz vor avea tocmai aceste teme în centru.
Un nou apel la dialog și reconciliere
Mesajul de luni vine după ce Papa Leon al XIV-lea a cerut în repetate rânduri soluționarea conflictelor prin dialog și reconciliere. La Metz, acesta a afirmat și că dialogul este opusul agresiunii și violenței și a cerut „dezarmarea inimilor și a cuvintelor”. Suveranul Pontif a insistat asupra ideii că pacea nu poate fi obținută doar prin mijloace militare, ci presupune negocieri și disponibilitatea părților de a găsi puncte comune.