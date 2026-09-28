Papa Leon al XIV-lea cere compromisuri pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie să dăm dovadă de curaj în negocieri”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 15:18

Papa Leon al XIV-lea a lansat luni, 28 septembrie, un nou apel pentru oprirea războiului din Europa, cerând dialog, negocieri și disponibilitatea de a face compromisuri pentru pace. Suveranul Pontif a avertizat, în același timp, că reînarmarea nu trebuie privită drept singurul răspuns la problemele de securitate ale continentului.

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