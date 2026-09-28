Iranul respinge orice legătură cu incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford: ”Sunt speculaţii nefondate şi răuvoitoare”

Ambasada Iranului la Londra a respins luni acuzaţiile pe care le-a calificat drept „speculaţii nefondate şi răuvoitoare” privind o posibilă legătură a Teheranului cu cazul celor cinci cetăţeni britanici arestaţi în weekend în apropierea bazei aeriene britanice RAF Fairford, informează Reuters şi AP.
Iranul neagă orice implicare în incidentul din apropierea bazei aeriene britanice RAF Fairford
Într-o declaraţie publicată pe X, ambasada Iranului la Londra a afirmat că ”respinge categoric şi condamnă cu fermitate” orice încercare de a asocia Teheranul cu arestarea celor cinci cetăţeni britanici. Reprezentanţii ambasadei au susţinut că astfel de speculaţii nu ar face decât să ”alimenteze propaganda iranofobă” în Marea Britanie.
Până în acest moment, poliţia britanică nu a confirmat existenţa vreunei legături între Iran şi cele cinci arestări, iar în acest caz este în desfăşurare o anchetă coordonată de Unitatea de Combatere a Terorismului.
Luni, poliţia îi avea în custodie pe cei cinci bărbaţi şi analiza mai multe obiecte suspectate care ar putea fi explozivi, descoperite în apropierea bazei aeriene RAF Fairford. Ancheta antiteroristă urmăreşte să stabilească dacă a fost dejucată o posibilă tentativă de atac asociată Iranului.
RAF Fairford este o bază militară britanică unde sunt găzduite bombardiere americane care desfăşoară misiuni împotriva Iranului.
Cinci britanici, reţinuţi în apropierea bazei
Cei cinci bărbaţi au fost reţinuţi duminică dimineaţa, după ce trei autoutilitare au fost observate în apropierea bazei RAF Fairford.
Anchetatorii nu au stabilit deocamdată dacă incidentul reprezintă un atac susţinut de un stat, însă, sunt analizate mai multe piste, inclusiv o posibilă legătură cu Iranul, Rusia sau cu grupări militante care nu sunt susţinute de state.
Cei cinci suspecţi, ale căror identităţi nu au fost făcute publice, au fost reţinuţi iniţial sub suspiciunea unor infracţiuni privind materiale explozibile. Ulterior, aceştia au fost arestaţi şi sub suspiciunea de pregătire a unui act de terorism.
Poliţia a precizat că toţi cei cinci sunt cetăţeni britanici din Londra şi au vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani. Ei pot fi menţinuţi în arest preventiv timp de până la 14 zile, după care trebuie fie puşi sub acuzare, fie eliberaţi.
Duminică, autorităţile au evacuat locuitorii din 85 de locuinţe din satul Whelford, aflat în apropierea bazei. Specialiştii militari în dezamorsarea bombelor au folosit un robot pentru a examina trei autoutilitare albe.
Până luni dimineaţă, localnicii nu primiseră permisiunea de a reveni la casele lor, iar autoutilitarele se aflau încă la faţa locului.