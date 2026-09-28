Iranul respinge orice legătură cu incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford: ”Sunt speculaţii nefondate şi răuvoitoare”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 17:38

Ambasada Iranului la Londra a respins luni acuzaţiile pe care le-a calificat drept „speculaţii nefondate şi răuvoitoare” privind o posibilă legătură a Teheranului cu cazul celor cinci cetăţeni britanici arestaţi în weekend în apropierea bazei aeriene britanice RAF Fairford, informează Reuters şi AP.

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