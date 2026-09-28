Femeie condamnată la moarte, în așteptarea execuției după 31 de ani de la crimă. Ar putea fi prima femeie executată în peste două secole

Christa Pike, condamnată la moarte în Tennessee pentru uciderea unei tinere de 19 ani, are execuția programată pentru 30 septembrie. Dacă pedeapsa va fi pusă în aplicare, ea ar deveni prima femeie executată în acest stat american în mai bine de 200 de ani. Cu doar câteva zile înainte, Pike i-a transmis unei prietene că nu își dorește ca apropiații să fie prezenți la momentul execuției.
Crima care a îngrozit orașul Knoxville
Christa Pike avea 18 ani în 1995, când a ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, arată BBC. Potrivit informațiilor prezentate în cazul penal, Pike a comis fapta împreună cu iubitul său de la acea vreme, Tadaryl Shipp.
Cele două tinere se cunoșteau dintr-un program de pregătire profesională destinat adolescenților aflați în situații dificile.
Pike a acuzat-o pe Colleen că ar fi insultat-o și că ar fi încercat să îi fure iubitul. Victima a fost bătută și torturată înainte de a fi ucisă, iar pe trupul său a fost descoperit un simbol pentagramă, fapt care a amplificat reacția publică din Knoxville.
În 1996, Christa Pike a fost condamnată la moarte. Tadaryl Shipp, care avea 17 ani în momentul crimei, a primit o condamnare la închisoare pe viață, cu posibilitatea de a solicita eliberarea condiționată.
Avocații invocă traumele din copilărie
Apărarea lui Pike susține că trecutul acesteia a fost marcat de abuzuri grave și că o parte importantă a acestor informații nu ar fi fost prezentată suficient în fața juriului în timpul procesului.
Un raport realizat în 1995 de psihologul criminalist Diana McCoy consemna că Pike ar fi fost supusă unor abuzuri fizice și sexuale repetate din partea unor parteneri ai mamei sale.
Psihologul criminalist Bethany Brand, care a evaluat-o în 2023, a descris situația drept una extrem de rară și a vorbit despre o copilărie caracterizată de abuzuri fizice, sexuale și emoționale.
În 2021, Pike a fost diagnosticată în penitenciar cu tulburare bipolară și urmează tratament medicamentos.
Apărarea folosește aceste informații în încercarea de a obține o schimbare a pedepsei sau o suspendare a execuției.
Instanțele au respins solicitările de suspendare
Demersurile juridice ale lui Christa Pike nu au dus, până în prezent, la anularea pedepsei capitale.
Curtea Supremă din Tennessee a stabilit anul trecut că Pike nu a prezentat circumstanțe care să justifice comutarea condamnării. În această săptămână, instanța a respins și solicitarea prin care apărarea încerca să obțină suspendarea execuției.
Avocații continuă însă să caute variante juridice și speră inclusiv la acordarea clemenței din partea guvernatorului statului Tennessee, Bill Lee.
Execuția este programată pentru 30 septembrie.
Mama victimei susține executarea
May Martinez, mama lui Colleen Slemmer, susține aplicarea pedepsei capitale în cazul lui Pike.
Femeia spune că își dorește ca fiica sa să își găsească liniștea după mai bine de trei decenii de la crimă și consideră că persoana condamnată trebuie să răspundă pentru fapta comisă.
Martinez a declarat că nu există zi în care să nu se gândească la fiica sa și la modul în care aceasta a murit.
Organizația Justice Coalition, care militează pentru drepturile victimelor, a strâns fonduri pentru ca mama lui Colleen să poată ajunge în Tennessee și să asiste la execuție.
Prietena lui Christa Pike vorbește despre traumă
Ashlee Sellars, o femeie pe care Pike a cunoscut-o în închisoare, spune că îi este dificil să pună în aceeași imagine persoana pe care a ajuns să o cunoască în detenție și femeia condamnată pentru crima din 1995.
Sellars susține că experiențele traumatice și problemele de sănătate mintală pot influența modul în care o persoană reacționează și procesează anumite situații.
Cele două au devenit apropiate în perioada în care s-au aflat în închisoare, iar Sellars activează în prezent în zona reformei sistemului de justiție și a drepturilor victimelor infracțiunilor.
Cu doar câteva zile înainte de data stabilită pentru execuție, Pike i-ar fi spus prietenei sale că nu dorește ca oamenii apropiați să fie prezenți la procedură. „Nu vrea să trecem prin asta”, a relatat Sellars.
Pike cere ca echipa de execuție să fie formată doar din femei
Christa Pike a solicitat, de asemenea, ca în ziua execuției echipa implicată în procedură să fie formată exclusiv din femei.
Potrivit explicațiilor transmise prin intermediul prietenei sale, Pike consideră că imobilizarea de către bărbați i-ar putea reactiva traumele suferite în copilărie.
Dacă toate demersurile juridice vor fi respinse și execuția va avea loc pe 30 septembrie, Christa Pike ar deveni prima femeie executată în Tennessee în mai bine de două secole.