Femeie condamnată la moarte, în așteptarea execuției după 31 de ani de la crimă. Ar putea fi prima femeie executată în peste două secole

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 16:21

Christa Pike, condamnată la moarte în Tennessee pentru uciderea unei tinere de 19 ani, are execuția programată pentru 30 septembrie. Dacă pedeapsa va fi pusă în aplicare, ea ar deveni prima femeie executată în acest stat american în mai bine de 200 de ani. Cu doar câteva zile înainte, Pike i-a transmis unei prietene că nu își dorește ca apropiații să fie prezenți la momentul execuției.

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