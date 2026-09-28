Spionii ruși arată cu degetul spre Londra. Cum ar fi folosită opoziția rusă din exil împotriva Kremlinului

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că serviciile de informații britanice își intensifică eforturile pentru organizarea și consolidarea opoziției ruse aflate în străinătate. Potrivit serviciului rus, scopul Londrei ar fi formarea unei „alternative” la autoritățile de la Moscova, în cadrul unui presupus război hibrid împotriva Rusiei.
Acuzațiile au fost formulate luni de o sursă din serviciile de informații ruse pentru agenția de presă TASS și apar în aceeași zi în care FSB a anunțat deschiderea unui dosar penal împotriva fostului model rus Ksenia Maksimova, care locuiește la Londra și este asociată cu Russian Democratic Society UK. Informațiile despre dosarul penal au fost relatate și de presa rusă și internațională, care citează comunicările FSB, scrie meduza.io.
FSB susține că Londra consolidează opoziția rusă din străinătate
Potrivit sursei citate de TASS, serviciile ruse afirmă că schimbarea ar fi devenit mai vizibilă după declanșarea războiului din Ucraina.
„După începerea operațiunii militare speciale, am observat o creștere a eforturilor britanice de a consolida așa-numita opoziție rusă în străinătate”, a declarat o sursă din serviciile de informații ruse pentru agenția de știri TASS.
Aceeași sursă a susținut că utilizarea unor cetățeni ruși în scopuri de presiune politică nu ar reprezenta o strategie nouă pentru Marea Britanie.
„Londra și serviciile de informații britanice s-au folosit întotdeauna de unii cetățeni ruși ca instrument de presiune politică și război hibrid” împotriva Rusiei.
În relatarea FSB, rușii care au părăsit țara și care simpatizează cu Ucraina reprezintă una dintre componentele acestui fenomen. Serviciul rus îi acuză pe unii dintre aceștia că ar fi dispuși să se alăture taberei considerate de Moscova drept inamică.
Rușii plecați din țară, comparați cu generalul Andrei Vlasov
Sursa FSB i-a catalogat drept trădători pe unii dintre rușii plecați din țară și i-a comparat cu generalul sovietic Andrei Vlasov, care a trecut de partea Germaniei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
În versiunea prezentată de serviciile ruse, acești opozanți ar fi integrați de Londra în structuri și organizații care sunt prezentate public drept forme de activism civil.
„Londra îi grupează în diverse asociații și mișcări de rezistență, prezentând acest lucru drept activism civil”.
FSB susține însă că, dincolo de imaginea unor inițiative create spontan de membri ai comunității ruse din străinătate, ar exista un proiect politic coordonat.
„Dar în spatele fațadei de organizare spontană se ascunde un proiect politic bine țintit. Obiectivele acestor eforturi sunt clare. Londra încearcă să creeze iluzia că în cadrul comunității emigranților ruși se conturează un soi de centru alternativ de putere, capabil să înlocuiască autoritățile de la Moscova”, a susținut el.
„O vitrină pentru o Rusie alternativă”
În continuarea acuzațiilor, sursa FSB a descris opoziția rusă din exil drept un instrument prin care Londra ar încerca să construiască imaginea unei alte Rusii.
El a opinat că opozanții ruși sunt prezentați ca „o vitrină pentru o Rusie alternativă”, dar, în realitate, ei nu sunt nimic mai mult decât „o proiecție a intereselor Coroanei Britanice”.
FSB susține că asemenea organizații ar fi folosite pentru a influența situația politică din Rusia și pentru a afecta securitatea statului.
„Încercările britanice de a crea organizații cu marionete prezentate drept o alternativă democratică și de a le folosi pentru a dăuna securității țării noastre sunt sortite eșecului”, a afirmat el.
În aceeași declarație, reprezentantul serviciilor ruse a susținut că structurile de contrainformații ar avea informații despre persoanele pe care Moscova le consideră apropiate de Londra și ostile Rusiei.
„Contrainformațiile rusești cunosc numele tuturor celor care au decis să-și lege soarta de Londra și vor înfrângerea Rusiei”.
A urmat și un avertisment direct adresat acestor persoane.
„Le urmărim fiecare mișcare, iar soarta lor este pecetluită. Nu vom repeta greșelile lui Hrușciov (liderul sovietic Nikita Hrușciov - n.r.), care i-a amnistiat pe colaboratorii cu Germania nazistă”, a avertizat el.
Dosar penal pentru fostul model Ksenia Maksimova
Acuzațiile FSB privind activitatea opoziției ruse din Marea Britanie au fost formulate în aceeași zi în care serviciul rus a anunțat deschiderea unui dosar penal împotriva fostului model Ksenia Maksimova, rezidentă la Londra.
Potrivit autorităților ruse, Maksimova este asociată cu Russian Democratic Society UK, organizație care a fost declarată indezirabilă în Rusia. FSB susține că aceasta a fost implicată în activitățile organizației și că structura a fost utilizată inclusiv pentru strângerea de bani și bunuri destinate sprijinirii Ucrainei.
În cazul Maksimova, FSB a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru participarea la activitățile unei organizații considerate teroriste de autoritățile ruse. Ea a fost inclusă pe lista persoanelor căutate la nivel federal și internațional și în registrul rus al persoanelor și organizațiilor pentru care există informații privind implicarea în activități extremiste sau teroriste.
Maksimova a fondat Russian Democratic Society în Londra în 2022, împreună cu alți activiști, iar în 2024 a devenit reprezentanta în Marea Britanie a Comitetului Antirăzboi din Rusia. În mai 2026, ea a fost aleasă consilier local în districtul londonez Ealing.
Legătura cu Comitetul Antirăzboi din Rusia
Potrivit autorităților ruse, organizația condusă de Maksimova ar fi funcționat și ca platformă pentru liderii și membrii Comitetului Antirăzboi din Rusia.
Comitetul Antirăzboi din Rusia a fost declarat organizație teroristă de autoritățile ruse și este interzis în Rusia. FSB îl acuză de activități împotriva statului rus, inclusiv de încercări de schimbare a puterii și de răspândirea unor informații considerate false despre acțiunile armatei ruse.
În cazul Russian Democratic Society UK, autoritățile ruse au introdus organizația pe lista celor declarate indezirabile. Organizația afirmă însă public că activitatea sa constă în sprijinirea mișcării democratice ruse, organizarea de proteste și evenimente anti-război, precum și ajutorarea refugiaților și a victimelor represiunii politice.
FSB susține că organizația ar fi oferit o platformă pentru liderii și membrii Comitetului Antirăzboi din Rusia, precum și pentru acțiuni pe care serviciul rus le consideră îndreptate împotriva autorităților de la Moscova.
Maksimova, inclusă pe lista persoanelor urmărite
În urma dosarului penal, fostul model a fost dat în urmărire, iar numele său a fost inclus pe lista rusă a extremiștilor și teroriștilor. Informația privind căutarea sa fusese raportată și anterior, în septembrie, înainte ca FSB să anunțe public acuzațiile formulate în noul dosar.
Serviciul rus susține că activitatea Russian Democratic Society UK și legăturile sale cu opoziția rusă din exil fac parte dintr-un proiect mai amplu prin care Marea Britanie ar încerca să construiască o structură politică alternativă Kremlinului.
Acuzația privind implicarea directă a serviciilor britanice în organizarea opoziției ruse este prezentată în informațiile publice citate aici ca poziție a FSB, nu ca un fapt independent stabilit. Organizația Russian Democratic Society UK își descrie public activitatea drept una de activism politic și civic și afirmă că urmărește sprijinirea mișcării democratice ruse și a persoanelor afectate de război și represiune.