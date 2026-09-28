Spionii ruși arată cu degetul spre Londra. Cum ar fi folosită opoziția rusă din exil împotriva Kremlinului

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 sept. 2026, 16:44

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că serviciile de informații britanice își intensifică eforturile pentru organizarea și consolidarea opoziției ruse aflate în străinătate. Potrivit serviciului rus, scopul Londrei ar fi formarea unei „alternative” la autoritățile de la Moscova, în cadrul unui presupus război hibrid împotriva Rusiei.

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