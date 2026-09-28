O fetiță de 4 ani a murit după ce a fost găsită într-un recipient plin cu apă și pești

O tragedie cumplită a avut loc în Macon, Georgia, Statele Unite, unde o fetiță în vârstă de doar 4 ani a murit după ce a fost găsită inconștientă într-un recipient mare în care se aflau apă și pești. Jayde Wooten a fost descoperită de tatăl ei în baia locuinței, iar circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul sunt în continuare investigate.
Poliția a fost chemată la adresa de pe Rocky Creek Road sâmbătă, cu puțin timp înainte de ora 14:00, după ce autoritățile au primit o sesizare privind o urgență medicală, arată New York Post.
Tatăl fetiței a început să o caute prin casă
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, tatăl lui Jayde tocmai se întorsese acasă și a observat că fetița nu se afla în camera ei.
Bărbatul a întrebat-o pe mama copilului unde era aceasta. Femeia i-ar fi spus că o văzuse ultima dată în bucătărie, în timp ce mânca.
Tatăl a început să verifice încăperile din locuință, încercând să afle unde se află fiica sa. După ce a căutat în casă, acesta a ieșit și afară pentru a întreba vecinii dacă au observat-o pe Jayde.
La scurt timp, bărbatul a auzit-o pe mama fetiței țipând și s-a întors imediat în locuință.
Când a ajuns în baie, a descoperit-o pe Jayde cu capul în jos într-un recipient mare care conținea apă și pești.
Vecinii au încercat să o resusciteze
Tatăl a scos-o imediat pe copilă din recipient și a dus-o afară pentru a putea primi ajutor.
La fața locului au intervenit și mai mulți vecini. Aceștia au încercat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor de urgență.
Potrivit informațiilor relatate de presa americană, două persoane au efectuat pe rând manevre de resuscitare.
Unul dintre vecini le-a povestit polițiștilor că, în timpul intervenției, fetița ar fi eliminat lichid pe gură și și-ar fi deschis ochii pentru scurt timp. Pentru a încerca să îi elibereze căile respiratorii, bărbatul a întors-o pe o parte.
O altă persoană care a participat la resuscitare a declarat că nu a reușit să îi simtă pulsul.
Ce au găsit polițiștii în baie
Un polițist ajuns la locuință a observat că în baie se afla un recipient de dimensiuni mari, în care era apă. Pe podeaua încăperii se găsea, de asemenea, o cantitate considerabilă de apă.
Pompierii și paramedicii au preluat ulterior intervenția și au continuat manevrele de salvare.
Jayde a fost transportată de urgență la un spital din apropiere. Medicii au încercat să îi salveze viața, însă, în ciuda eforturilor depuse, fetița a murit.
Ancheta trebuie să stabilească exact cum s-a produs tragedia
Moartea copilei a determinat autoritățile să înceapă o anchetă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Până în acest moment, informațiile disponibile descriu modul în care Jayde a fost găsită și intervenția vecinilor și a echipajelor de urgență, însă circumstanțele exacte care au dus la tragedie urmează să fie clarificate de anchetatori.