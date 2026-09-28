O fetiță de 4 ani a murit după ce a fost găsită într-un recipient plin cu apă și pești

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 17:56

O tragedie cumplită a avut loc în Macon, Georgia, Statele Unite, unde o fetiță în vârstă de doar 4 ani a murit după ce a fost găsită inconștientă într-un recipient mare în care se aflau apă și pești. Jayde Wooten a fost descoperită de tatăl ei în baia locuinței, iar circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul sunt în continuare investigate.

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