Realitatea Plus, la Departamentul de Stat: Ana Maria Păcuraru, acreditată la întâlnirile lui Marco Rubio cu premierul Libanului și ministrul de Externe saudit

Echipa Realitatea Plus este prezentă la Washington D.C., unde Marco Rubio discută cu liderii Libanului și Arabiei Saudite despre securitatea regională, Hezbollah și normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel. Trimisul special în SUA, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, vine cu toate detaliile.
Prima întâlnire este cu premierul Libanului, Nawaf Salam. Discuțiile au loc într-un moment critic pentru Beirut: Washingtonul cere dezarmarea Hezbollah și controlul exclusiv al armatei libaneze la granițe, iar guvernul libanez cere garanții privind retragerea Israelului din sud. Întâlnirea vine pe fondul războiului cu Iranul, care a transformat Libanul într-una dintre piesele-cheie ale echilibrului regional.
A doua întâlnire, cu ministrul de Externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan Al Saud, are o miză la fel de mare. Regatul se confruntă cu o escaladare fără precedent a atacurilor houthilor din Yemen, iar Riadul a cerut sprijin militar american direct. Subiectul relației de securitate dintre Washington și Arabia Saudită va domina discuțiile.
Ana Maria Păcuraru are acreditare la Foreign Press Center al Departamentului de Stat. Realitatea Plus TV a obținut recent și acreditarea Comitetului Executiv al Congressional Radio-Television Galleries, care îi dă acces la activitatea Congresului american. Jurnalista este membră a White House Foreign Correspondents' Association și a Overseas Press Club of America.
Realitatea Plus va transmite imagini și informații de la Departamentul de Stat pe tot parcursul zilei.
Relatarea Anei Maria Păcuraru
„Suntem la intrarea de pe 23rd Street a Departamentului de Stat American, unde Realitatea Plus a primit acces pentru două dintre cele mai importante întâlniri ale zilei la Washington.
Aștept acreditarea, iar în câteva minute intru la întâlnirea secretarului de stat Marco Rubio.
Prima, la ora 10, este cu premierul Libanului, Nawaf Salam. Pe masă se află viitorul Libanului după conflictul dintre Israel și Hezbollah, dezarmarea grupării susținută de Iran, securitatea graniței de nord a Israelului și banii pentru reconstrucție pe care Washingtonul îi condiționează de reformă.
La 11 și un sfert urmează o întâlnire cu miză și mai mare. Rubio îl primește pe ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan. Este canalul prin care se discută marele proiect al administrației Trump: normalizarea relațiilor dintre Riyad și Israel, adică extinderea acordurilor Abraham.
Pe scurt, două întâlniri, un singur mesaj: Washingtonul redesenează Orientul Mijlociu.
Revin cu imagini și declarații în exclusivitate de la întâlnirile lui Marco Rubio. Sunt Ana Maria Păcuraru din Washington, D.C.”