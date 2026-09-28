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Extern· 2 min citire
Luis Lazarus ia apărarea fermierilor români în Parlamentul European: ”Și-au cerut drepturile la protest, s-au ales cu gaze, bătăi și arest” - VIDEO
FOTO: Facebook
Publicat28 sept. 2026, 21:33
SursăRealitatea PLUS
Europarlamentarul Luis Lazarus a susținut, în plenul Parlamentului European, cauza fermierilor români, denunțând arestarea celor care au protestat pentru drepturile lor în Piața Victoriei din București. De asemenea, președintele partidului Dreptate și Democrație a menționat că aceștia refuză vaccinarea animalelor din cauza impactului asupra producției tradiționale de brânzeturi și produse lactate.
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