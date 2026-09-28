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Luis Lazarus ia apărarea fermierilor români în Parlamentul European: ”Și-au cerut drepturile la protest, s-au ales cu gaze, bătăi și arest” - VIDEO

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris deRealitatea.NET
Publicat28 sept. 2026, 21:33
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus a susținut, în plenul Parlamentului European, cauza fermierilor români, denunțând arestarea celor care au protestat pentru drepturile lor în Piața Victoriei din București. De asemenea, președintele partidului Dreptate și Democrație a menționat că aceștia refuză vaccinarea animalelor din cauza impactului asupra producției tradiționale de brânzeturi și produse lactate.

Luis Lazarus, critici dure la adresa Comisiei Europene

Europarlamentarul Luis Lazarus a criticat Comisia Europeană pentru faptul că nu a considerat o problemă situația politică din România și a susținut că actualul guvern a afectat domenii precum agricultura și zootehnia.

”România nu are guvern de vreo 4 luni și ceva. Și acest guvern, sigur, demis și incompetent, nu a fost o problemă pentru Comisia Europeană. Practic, atâta timp cât a semnat componenta de SAFE, adică 17 miliarde s-a împrumutat România ca să-i dea altora și după aceea să rămână datoare decenii. Dar acest guvern, sigur că da, a afectat și alte domenii, cum ar fi, iată, agricultura, zootehnia”, a declarat Luis Lazarus.

Luis Lazarus: ”Fermierii s-au ales cu gaze, bătai și arest”

Mai mult, președintele partidului Dreptate și Frăție a denunțat în Parlamentul European situația fermierilor români, susținând că unii dintre aceștia au ajuns în arest după protestele organizate pentru a-și cere drepturile.

”În România, fermierii, în momentul în care s-au trezit că li s-a interzis să mai exporte chiar și în țările terțe, pentru că de un an de zile nu mai exportau în Uniunea Europeană ovine și caprine, au făcut meetinguri și manifestații. Vă pot spune că, în acest moment, uni dintre fermieri se află în arestul Poliției din România, de la București, câte 30 de zile. De ce? Pentru că au manifestat pentru drepturile lor. S-au ales cu gaze, bătai și arest”, a mai spus acesta.

Potrivit oficialului, ”unul dintre cetățenii care sunt arestați nu a avut niciodată niciun fel de amendă și n-a avut niciun fel de problemă cu autoritățile”.

”Tatăl lui, în momentul când a aflat, a făcut infarct zilele trecute, mai precis alaltăieri, și a murit. Are Comisia Europeană pe conștiință acest om? Pentru că, până la urmă, Comisia Europeană este cea care a hotărât ca România să nu mai exporte animale nici în Uniunea Europeană, nici în țările terțe”, a conchis Lazarus.

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