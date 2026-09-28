UE cere un plan colectiv împotriva sabotajelor Rusiei. Noul protocol de urgență pentru atacurile asupra aliaților NATO

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 sept. 2026, 21:12

Statele membre ale Uniunii Europene discută un mecanism comun prin care să poată reacționa coordonat la atacurile hibride desfășurate sub pragul unei agresiuni militare. Inițiativa vizează situații precum încălcările spațiului aerian cu drone, sabotajele, incendiile provocate intenționat și atacurile cibernetice atribuite Moscovei.

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