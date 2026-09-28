Putin mărește efectivele armatei ruse cu 15.500 de militari. Este a patra creștere din acest an

Publicat 28 sept. 2026, 23:19 Sursă meduza.io

Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni, 28 septembrie, un nou decret prin care crește efectivele autorizate ale Forțelor Armate ale Federației Ruse cu 15.500 de militari. Este a patra modificare de acest fel din 2026, iar noul document stabilește un efectiv total de 2.441.630 de persoane, dintre care 1.550.500 sunt militari.

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