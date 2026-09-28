Putin mărește efectivele armatei ruse cu 15.500 de militari. Este a patra creștere din acest an

Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni, 28 septembrie, un nou decret prin care crește efectivele autorizate ale Forțelor Armate ale Federației Ruse cu 15.500 de militari. Este a patra modificare de acest fel din 2026, iar noul document stabilește un efectiv total de 2.441.630 de persoane, dintre care 1.550.500 sunt militari.
Este important de precizat că decretul privind creșterea efectivelor nu anunță în sine o nouă mobilizare a rezerviștilor. Documentul stabilește efectivul nominal autorizat al armatei și nu precizează motivul majorării sau modul în care vor fi ocupate noile posturi, scrie meduza.io.
A patra creștere a efectivelor armatei ruse în 2026
Noua modificare ridică numărul militarilor autorizați de la 1.535.000 la 1.550.500. Efectivul total al Forțelor Armate, care include și personalul civil, ajunge astfel la 2.441.630 de persoane, față de 2.426.130 anterior. Decretul a intrat în vigoare în ziua semnării.
Putin a mai semnat în acest an documente prin care a modificat efectivele armatei în martie, iunie și iulie. Creșterea cumulată a numărului de militari autorizați începând din martie este de 47.860.
Decretul nu vorbește despre o nouă mobilizare
Documentul semnat de Putin nu oferă o explicație pentru creșterea efectivelor și nu spune în ce mod vor fi ocupate noile poziții. Stabilirea efectivului autorizat nu înseamnă automat că toate posturile prevăzute sunt deja ocupate sau că a fost anunțată o nouă mobilizare.
Majorarea vine însă într-un moment în care Kremlinul a respins în repetate rânduri informațiile despre pregătirea unei noi mobilizări. La începutul lunii septembrie, Vladimir Putin a calificat aceste informații drept „dezinformare” și a spus că nu există, la acel moment, un scenariu care să necesite o mobilizare.
Ultima mobilizare a rezerviștilor a avut loc în 2022
Ultima mobilizare parțială a rezerviștilor ordonată de Vladimir Putin datează din septembrie 2022, când au fost convocați 300.000 de oameni, potrivit anunțului Kremlinului de atunci. Decizia a provocat un exod al bărbaților de vârstă militară și a devenit una dintre cele mai importante mobilizări de după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.
În septembrie 2026, Putin a respins public de mai multe ori informațiile despre o nouă mobilizare. Înaintea alegerilor parlamentare ruse, el a descris zvonurile drept un atac informațional și a susținut că Rusia nu are nevoie, la acel moment, să mobilizeze noi oameni.
Războiul din Ucraina și presiunea asupra efectivelor
Noua creștere a efectivelor autorizate are loc în timp ce războiul din Ucraina continuă, iar ambele tabere au înregistrat pierderi importante. În același timp, avansul trupelor ruse pe câmpul de luptă a încetinit în 2026, iar utilizarea pe scară largă a dronelor a făcut mai dificile deplasările rapide și pe scară largă ale unităților militare.
În acest context, Rusia a continuat să își extindă efectivul militar autorizat, fără ca noul decret să precizeze dacă posturile suplimentare vor fi ocupate prin recrutare, contracte militare sau alte forme de încadrare.
Ucraina a acuzat Rusia că pregătește o nouă mobilizare
Autoritățile ucrainene au susținut în repetate rânduri că Moscova pregătește o nouă mobilizare pentru a-și suplimenta forțele implicate în război. Kremlinul și Vladimir Putin au respins aceste acuzații.
În septembrie, înainte de semnarea noului decret, Putin afirmase că nu există un scenariu care să impună o nouă mobilizare, în timp ce informațiile despre o posibilă convocare suplimentară a rezerviștilor continuau să circule.
Noul decret din 28 septembrie modifică astfel efectivul autorizat al armatei ruse, dar nu conține un ordin explicit privind mobilizarea rezerviștilor