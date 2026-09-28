Rusia preia temporar activele Metro. Grupul german pierde controlul afacerii locale

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 22:43

Rusia a preluat temporar controlul asupra activelor locale ale retailerului german Metro AG, în baza unui decret prezidențial publicat luni, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Moscova și Berlin legate de războiul din Ucraina, relatează Reuters.

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