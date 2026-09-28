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Extern· 2 min citire
Rusia preia temporar activele Metro. Grupul german pierde controlul afacerii locale
FOTO: Profimedia
Rusia a preluat temporar controlul asupra activelor locale ale retailerului german Metro AG, în baza unui decret prezidențial publicat luni, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Moscova și Berlin legate de războiul din Ucraina, relatează Reuters.
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