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Rusia preia temporar activele Metro. Grupul german pierde controlul afacerii locale

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 22:43

Rusia a preluat temporar controlul asupra activelor locale ale retailerului german Metro AG, în baza unui decret prezidențial publicat luni, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Moscova și Berlin legate de războiul din Ucraina, relatează Reuters.

Metro pierde controlul asupra operațiunilor din Rusia

Activele au fost transferate companiei ruse UK Torg RUS, înființată pe 8 septembrie și deținută integral de Johannes Tolay, directorul general al operațiunilor Metro din Rusia, potrivit datelor corporative din această țară.

Decretul nu precizează motivele deciziei, însă, măsura vine după o întâlnire rară, desfășurată în weekend, la New York, între miniștrii de Externe ai Rusiei și Germaniei, Serghei Lavrov și Johann Wadephul, care au discutat despre situația din Ucraina. Relațiile tensionate dintre cele două țări au escaladat după ce Berlinul a acuzat Moscova de implicare într-o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, acuzație respinsă de Rusia.

Măsuri similare împotriva companiilor occidentale

Metro AG a anunțat luni că a pierdut controlul operațional asupra filialei sale din Rusia și că analizează implicațiile deciziei. Compania a intrat pe piața rusă în 2001 și operează în prezent 91 de magazine angro, cu aproximativ 9.000 de angajați.

Spre deosebire de numeroase alte companii occidentale, Metro a rămas în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, explicând la acea vreme că decizia este legată de responsabilitatea față de angajați și clienți.

Filiala rusă a Metro a transmis că activitatea se desfășoară în condiții normale și că își îndeplinește toate obligațiile față de clienții magazinelor fizice și online, fără să comenteze direct decretul prezidențial.

Decizia vine după măsuri similare adoptate în această lună împotriva activelor din Rusia ale grupului alimentar elvețian Nestlé și ale retailerului francez Auchan. Kremlinul a invocat atunci acţiunile ostile ale unor ţări considerate ”neprietenoase”.

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