Cum alegi un SUV compact potrivit pentru oraș și drumuri lungi – ghid Auto Schunn

Un SUV compact pare, pe hârtie, răspunsul la toate: stă bine în trafic, îți dă vizibilitate bună și încape într-un loc de parcare obișnuit, dar te duce fără reproș și la 400 de kilometri distanță. În practică, diferențele dintre modele din aceeași clasă sunt mari, iar ce funcționează perfect pentru cineva care face zece kilometri pe zi prin oraș poate fi o alegere greșită pentru tine. Merită, așadar, să pornești de la felul în care conduci, nu de la lista de dotări.
Orașul și drumul lung cer lucruri diferite
În trafic urban contează raza de virare, vizibilitatea în oglinzi, senzorii și camerele care te ajută la parcare, plus consumul la viteze mici, acolo unde majoritatea motoarelor sunt ineficiente. Pe autostradă, ecuația se schimbă: suspensia, izolarea fonică, forma scaunelor și sistemele de asistență la condus fac diferența între o călătorie relaxată și una obositoare. Puține mașini excelează la ambele capitole, însă clasa SUV-urilor compacte premium este construită tocmai în jurul acestui compromis.
Aici intră în discuție modele precum Mercedes GLA, care pun o caroserie de dimensiuni urbane împreună cu poziția înaltă de condus și cu dotările de confort pe care le aștepți la un drum de câteva ore. Înainte să te oprești la un nume, verifică însă trei lucruri concrete: spațiul real de la bancheta din spate, volumul portbagajului cu scaunele ridicate și versiunea de motorizare, pentru că diferențele dintre variantele aceluiași model pot fi mai mari decât cele dintre două mărci.
Ce se vede abia la test drive
O probă de zece minute în jurul showroomului nu îți spune aproape nimic. Cere, dacă se poate, un test mai lung și include în el situațiile pe care le întâlnești săptămânal: o parcare strâmtă, o bucată de drum denivelat, o intrare pe autostradă. Urmărește în special:
● cum reacționează cutia de viteze la accelerările scurte din trafic;
● cât de mult te obosește poziția scaunului după o oră la volan;
● dacă sistemul multimedia e intuitiv fără să iei ochii de pe drum.
Mașina se cumpără o dată, service-ul se face ani la rând
Alegerea modelului este doar jumătate din decizie. Cealaltă jumătate ține de cine ți-l vinde: un dealer auto cu service autorizat, piese originale și oameni care îți răspund la telefon și după semnarea contractului îți schimbă complet experiența de proprietar. Întreabă din prima despre programul de revizii, despre garanție și despre ce se întâmplă dacă ai nevoie de o mașină de înlocuire cât timp a ta stă în atelier.
Cum plătești contează la fel de mult ca ce alegi
Pentru multe firme, dar și pentru persoanele fizice, cumpărarea directă nu este nici singura, nici cea mai eficientă variantă. Un contract de leasing operational îți dă folosința mașinii pe o perioadă stabilită de tine, cu o chirie lunară fixă și fără transfer de proprietate, ceea ce înseamnă că vehiculul nu apare în bilanțul contabil al companiei.
La Auto Schunn, formula vine cu 0% avans, iar durata contractului și rulajul anual le alegi tu, în funcție de cât conduci. În chirie sunt incluse cheltuielile de înmatriculare, CASCO, impozitul și rovinieta, iar opțional poți adăuga mentenanța, RCA-ul sau anvelopele. În funcție de tipul de utilizare, cheltuielile pot fi deductibile până la 100%, conform Codului Fiscal — un detaliu pe care merită să îl discuți cu contabilul înainte de a semna.
Alegerea unui SUV compact devine simplă în momentul în care încetezi să compari fișe tehnice și începi să compari scenarii reale: traseul tău zilnic, drumurile de weekend, bugetul lunar pe care îl poți susține fără efort. Fă întâi lista aceea, apoi programează-te la test drive. Vei ști mult mai repede care mașină este a ta.