Cum alegi un SUV compact potrivit pentru oraș și drumuri lungi – ghid Auto Schunn

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 08:52

Un SUV compact pare, pe hârtie, răspunsul la toate: stă bine în trafic, îți dă vizibilitate bună și încape într-un loc de parcare obișnuit, dar te duce fără reproș și la 400 de kilometri distanță. În practică, diferențele dintre modele din aceeași clasă sunt mari, iar ce funcționează perfect pentru cineva care face zece kilometri pe zi prin oraș poate fi o alegere greșită pentru tine. Merită, așadar, să pornești de la felul în care conduci, nu de la lista de dotări.

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