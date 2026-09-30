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Percheziții DIICOT în patru zone din țară. Utilaje pentru fabricarea de armament ilegal, destinate unei entități din Belarus

DIICOT

DIICOT

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Scris deDarius Stănescu
Publicat30 sept. 2026, 09:37
Actualizat30 sept. 2026, 09:57
SursăRealitatea PLUS

Percheziții de amploare, în această dimineață, în mai multe zone din țară, într-un dosar care vizează o rețea suspectată de operațiuni comerciale și tehnice cu utilaje ce ar putea fi folosite la fabricarea armelor și munițiilor. Persoanele vizate ar fi pregătit transferul unui utilaj de aproximativ 1,8 milioane de euro către o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.

Opt suspecți sunt audiați la sediul central al DIICOT. Ancheta vizează operațiuni comerciale și tehnice prin care ar fi fost pregătit transferul unor utilaje ce puteau fi folosite inclusiv la fabricarea armelor și munițiilor.

Utilajul, în centrul anchetei DIICOT

Potrivit anchetatorilor, utilajul în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro ar fi urmat să ajungă la un beneficiar din Belarus vizat de sancțiunile europene.

Transferul ar fi fost pregătit prin intermediul unor firme din alte țări. Procurorii suspectează că această modalitate ar fi avut scopul de a ascunde beneficiarul final și de a evita restricțiile impuse de Uniunea Europeană.

Indicii privind continuarea operațiunii

Anchetatorii au indicii că demersurile pentru transferul utilajului ar fi continuat inclusiv după respingerea autorizațiilor de export.

În cadrul dosarului, procurorii verifică rolul persoanelor implicate și operațiunile prin care s-ar fi încercat eludarea sancțiunilor internaționale impuse Belarusului.

Percheziții în București și trei județe

Cele 12 percheziții au avut loc în București, Ilfov, Bacău și Dâmbovița. Opt suspecți sunt audiați la sediul central al DIICOT, în legătură cu operațiunile investigate.

Suspiciunile prezentate de anchetatori nu reprezintă o constatare a vinovăției persoanelor vizate.

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