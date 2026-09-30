Percheziții DIICOT în patru zone din țară. Utilaje pentru fabricarea de armament ilegal, destinate unei entități din Belarus

Publicat 30 sept. 2026, 09:37 Actualizat 30 sept. 2026, 09:57 Sursă Realitatea PLUS

Percheziții de amploare, în această dimineață, în mai multe zone din țară, într-un dosar care vizează o rețea suspectată de operațiuni comerciale și tehnice cu utilaje ce ar putea fi folosite la fabricarea armelor și munițiilor. Persoanele vizate ar fi pregătit transferul unui utilaj de aproximativ 1,8 milioane de euro către o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre DIICOTbelarusperchezitii