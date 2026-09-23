Echipa etapei a zecea din Superliga României

Vă prezentăm echipa etapei a zecea din Campionatul României de fotbal în care Craiova a umilit-o pe FCSB cu 5-0 iar Dinamo a obținut o nouă victorie, cu Farul, și rămâne lider. Campionatele Europei, inclusiv Superliga, vor lua o pauză de trei săptămâni pentru meciurile naționalelor din Liga Națiunilor. România va juca primul meci în această vineri, în Suedia.
Rezultatele și statisticile sunt oferite de Flashscore, unde poți vedea și topuri case de pariuri în funcție de diferite criterii precum și ce promoții la pariuri sunt acum disponibile.
Portar: Alaa Bellaarouch (Dinamo) 8,7
Deși meciul cu Farul a fost câștigat la scor de Dinamo cu 4-0, Bellaarouch a avut totuși de muncă, mai ales în prima repriză, și a avut 6 intervenții reușite păstrând poarta intactă.
Fundași:
Bancu (Craiova) – 9,1
Două pase decisive împotriva FCSB și alte 2 ocazii mari create. Bancu a fost și omul meciului câștigat clar de olteni.
Papp (Petrolul) – 8,4
Papp a marcat primul său gol în acest sezon și a câștigat mai multe dueluri aeriene împotriva celor de la Csikszereda.
Gomes da Silva (Oțelul) – 8,4
Revenit la Oțelul după periplul nereușit la Universitatea Cluj, portughezul a fost omul meciului cu Corvinul, deși echipa sa a fost învinsă. Acesta a reușit un gol și o pasă de gol.
Cristea (U Cluj) – 8,3
A câștigat aproape toate duelurile cu adversarii de la Voluntari și Universitatea Cluj a reușit prima victorie în deplasare din acest sezon.
Mijlocași:
Grameni (Rapid) – 9,2
Dublă pentru jucătorul de 23 de ani care a și fost omul meciului cu FC Argeș.
Mărginean (Dinamo) – 9,0
A reușit un gol și a avut un procentaj aproape perfect a acurateții paselor. Omul victoriei dinamoviștilor cu Farul, 4-0.
Mino (UTA) – 8,8
Japnozeul a fost omul meciului în victoria la limită cu Sepsi.
Leo Santos (Petrolul) – 8,9
Pasă de gol, 3 ocazii mari create și câteva driblinguri. Omul meciului cu Miercurea Ciuc.
Atacanți:
Cordea (CFR Cluj) – 9,2
Pasă de gol și alte câteva situații periculoase create de jucător în victoria CFR-ului cu FC Botoșani.
Al Hamlawi (Craiova) – 9,1
Craiova a reușit o victorie clară, 5-0 cu FCSB, iar jucătorul palestinian a reușit două goluri deși a jucat doar 62 de minute.
Rezultatele etapei 10:
Petrolul Ploiești 2-0 Csikszereda M. Ciuc
Oțelul Galați 2-3 Corvinul Hunedoara
Dinamo București 4-0 Farul Constanța
FC Voluntari 0-2 Universitatea Cluj
Universitatea Craiova 5-0 FCSB
CFR Cluj 3-1 FC Botoșani
Rapid București 3-1 FC Argeș
UTA Arad 1-0 Sepsi Sf. Gheorghe