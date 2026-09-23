Echipa etapei a zecea din Superliga României

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 sept. 2026, 10:21

Vă prezentăm echipa etapei a zecea din Campionatul României de fotbal în care Craiova a umilit-o pe FCSB cu 5-0 iar Dinamo a obținut o nouă victorie, cu Farul, și rămâne lider. Campionatele Europei, inclusiv Superliga, vor lua o pauză de trei săptămâni pentru meciurile naționalelor din Liga Națiunilor. România va juca primul meci în această vineri, în Suedia.

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