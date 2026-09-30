De ce cresc enzimele hepatice? Ce spun specialiștii laboratoarelor Clinica Sante

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 10:39

Enzimele hepatice crescute apar des în buletinele de analize, inclusiv la oameni care se simt perfect sănătoși. În cele mai multe cazuri, cauza nu este o boală gravă a ficatului, ci un factor temporar: un tratament început de curând, un antrenament intens cu o zi înainte de recoltare sau câteva zile cu alimentație dezechilibrată. Specialiștii laboratoarelor Clinica Sante explică mai jos ce măsoară aceste analize, ce poate ridica valorile și când merită repetate.

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