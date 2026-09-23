Impozitele pe case și terenuri se schimbă din 2027. Cum ar putea fi afectate proprietățile și chiriile

Din 1 ianuarie 2027, România pregătește un nou sistem de impozitare a proprietăților, bazat pe valoarea de piață. Chiriile ar putea crește.
Schimbarea este legată de operaționalizarea platformei digitale e-Proprietatea, un sistem informatic național destinat centralizării datelor despre imobilele din România. Platforma ar urma să permită evaluarea proprietăților pe baza unor informații mult mai detaliate, iar pentru o parte dintre proprietari noua metodă ar putea însemna o creștere importantă a taxelor anuale.
Valoarea de piață va conta la calculul impozitului
În prezent, impozitul pe proprietăți este stabilit pornind de la valori inventariate de autoritățile locale. În multe cazuri, acestea sunt considerabil diferite de prețurile la care imobilele sunt tranzacționate efectiv pe piață.
Noua legislație prevede ca baza de impozitare să fie reprezentată de valoarea de piață a proprietății. Mai exact, este vorba despre prețul pe care imobilul l-ar putea obține dacă ar fi vândut la momentul evaluării.
Platforma e-Proprietatea ar urma să folosească algoritmi pentru determinarea acestei valori. În calcul vor intra elemente precum zona în care se află proprietatea, suprafața, anul construcției, dotările și tranzacțiile similare realizate în apropiere.
Valoarea rezultată va reprezenta punctul de plecare pentru stabilirea impozitului anual.
Până acum, multe primării aplicau un impozit de 0,1% din valoarea inventariată a proprietății. Aceasta putea fi de multe ori de zece ori mai mică decât valoarea reală de piață a imobilului.
Odată cu schimbarea metodologiei, sumele virate la bugetele locale ar putea crește considerabil, în special în marile orașe, unde prețurile locuințelor au crescut puternic în ultimii ani.
Cât ar putea plăti proprietarul unui apartament
Diferența dintre vechiul și noul sistem poate fi observată și într-un exemplu prezentat de analiști. Pentru un apartament cu două camere situat într-un cartier bun din București, valoarea de piață poate ajunge la 150.000 de euro.
Dacă impozitul va fi calculat cu o rată de 0,1% din această valoare, proprietarul ar ajunge să achite aproximativ 150 de euro pe an, echivalentul a peste 700 de lei.
Suma ar fi mai mare decât cele câteva sute de lei achitate în prezent în astfel de situații, conform exemplului prezentat.
Pentru casele de dimensiuni mari aflate în zone cu prețuri ridicate, precum și pentru proprietățile comerciale, diferențele ar putea fi și mai mari.
Situația ar putea fi diferită pentru proprietarii unor locuințe modeste din mediul rural sau din orașele mici. Acolo, valorile de piață sunt mai scăzute, astfel că impactul noii formule de calcul ar putea fi mai redus.
Ministrul Finanțelor a susținut că reforma este necesară pentru creșterea veniturilor bugetelor locale. Banii suplimentari ar urma să susțină cheltuieli pentru infrastructură, școli și spitale.
Schimbarea impozitelor poate ajunge și la chiriași
Noul sistem fiscal nu îi vizează doar pe proprietarii care își folosesc locuințele. O eventuală creștere a taxelor poate avea efecte și asupra celor care își dau imobilele în chirie.
Proprietarii care vor avea de achitat impozite mai mari ar putea încerca să transfere o parte din costurile suplimentare către chiriași prin majorarea chiriilor.
O astfel de evoluție ar putea duce la scumpirea locuințelor disponibile pentru închiriere, în special în marile centre universitare și industriale, unde cererea este ridicată.
Platforma e-Proprietatea ar putea verifica mai ușor chiriile declarate
Digitalizarea informațiilor despre proprietăți ar urma să aibă consecințe și asupra evaziunii fiscale din domeniul închirierilor.
Până acum, unele contracte de închiriere erau declarate pentru sume mult mai mici decât cele reale, cu scopul reducerii taxelor datorate. Noua bază de date ar permite autorităților fiscale să compare suma trecută în contract cu valoarea de piață estimată de sistem.
Diferențele considerabile dintre cele două valori ar putea duce la declanșarea unor controale automate.
Astfel, noul sistem nu ar schimba doar modul de calcul al impozitelor pe proprietăți, ci ar putea crește și capacitatea autorităților de a verifica veniturile obținute din chirii.
Economiștii nu au aceeași opinie despre reforma fiscală
Reforma este privită diferit de economiști. Unii consideră că apropierea impozitării de valoarea reală a proprietăților reprezintă un pas necesar pentru modernizarea sistemului fiscal și pentru o colectare mai eficientă a banilor la bugetele locale.
Alții avertizează asupra efectelor unei majorări rapide a taxelor. În lipsa unor măsuri compensatorii, o creștere importantă a impozitelor ar putea pune presiune pe clasa de mijloc și ar putea contribui la reducerea consumului.
Asociațiile de proprietari au cerut introducerea unor mecanisme de protecție, printre care plafonări și deduceri. Aceste măsuri ar urma să îi vizeze în special pe cei cu venituri mici și pe proprietarii care dețin o singură locuință.
Deocamdată, proiectul de lege se află în dezbatere publică. Autoritățile au transmis că vor analiza observațiile formulate înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, prevăzută pentru 1 ianuarie 2027.