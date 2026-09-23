Ce se schimbă în Voluntari după trecerea de la oraș la municipiu. Efectele pentru locuitori și administrația locală

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 12:42

Voluntari este pe cale să devină municipiu, după ce Senatul a adoptat, luni, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind schimbarea statutului administrativ al localității din județul Ilfov. Proiectul a fost adoptat anterior de Camera Deputaților, iar noul statut ar putea avea efecte asupa taxelor și impzitelor locale, dar și asupra modului de organizare și funcționare a administrației locale.

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