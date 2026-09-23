Ce se schimbă în Voluntari după trecerea de la oraș la municipiu. Efectele pentru locuitori și administrația locală

Voluntari este pe cale să devină municipiu, după ce Senatul a adoptat, luni, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind schimbarea statutului administrativ al localității din județul Ilfov. Proiectul a fost adoptat anterior de Camera Deputaților, iar noul statut ar putea avea efecte asupa taxelor și impzitelor locale, dar și asupra modului de organizare și funcționare a administrației locale.
Voluntari devine municipiu
În România, municipiul reprezintă o localitate urbană cu o importanță economică, socială, politică, administrativă sau culturală mai mare și care îndeplinește criteriile prevăzute de legislație.
Prin schimbarea statutului, Voluntari nu își modifică limitele teritoriale și nu părăsește județul Ilfov, însă, localitatea va trece de la rangul de oraș la cel de municipiu, după intrarea în vigoare a legii.
Unul dintre argumentele invocate pentru această schimbare este referendumul local organizat în anul 2004. Atunci, locuitorii care au participat la consultare s-au pronunțat asupra transformării Voluntariului în municipiu.
Se vor mări taxele și impozitele în Voluntari?
Posibilul impact fiscal asupra cetățenilor și administrației locale a fost unul dintre subiectele centrale ale dezbaterilor din Senat. Rangul administrativ al unei localități poate avea relevanță în stabilirea unor taxe și impozite locale, inclusiv în anumite formule utilizate pentru calcularea impozitului pe teren.
Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun s-a opus proiectului și a susținut că schimbarea statutului ar putea duce la creșterea unor taxe pentru locuitori. Ea a pus sub semnul întrebării și relevanța referendumului din 2004, în condițiile în care populația Voluntariului s-a schimbat semnificativ în ultimele două decenii.
Cu toate acestea, statutul de municipiu nu înseamnă automat că toate taxele și impozitele locale vor crește. Nivelul concret al taxelor va depinde de prevederile fiscale aplicabile și de hotărârile adoptate de autoritățile locale.
Ce se poate schimba la Primăria Voluntari
Trecerea de la oraș la municipiu poate avea efecte și asupra administrației publice locale. Noul rang administrativ poate fi relevant pentru organizarea aparatului administrativ și pentru anumite reguli privind salarizarea personalului din administrația locală.
Acest aspect a fost invocat și de parlamentarii care au criticat proiectul. Ana-Cynthia-Ioana Păun a susținut că transformarea Voluntariului în municipiu ar putea avea drept consecință creșterea salariilor unor angajați din administrația locală.
În schimb, susținătorii proiectului au pus accentul pe dezvoltarea localității și pe rezultatul referendumului organizat în urmă cu peste 20 de ani.
Când va deveni oficial Voluntari municipiu
Deși Senatul a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional, schimbarea statutului nu produce efecte juridice imediat după votul din Parlament.
Actul normativ trebuie să parcurgă procedurile constituționale ulterioare și să fie promulgat de președintele României, iar mai apoi va fi publicat în Monitorul Oficial. Voluntari va avea oficial statut de municipiu după intrarea în vigoare a actului normativ.
Ulterior, noul statut va trebui reflectat în documentele și procedurile administrative ale localității.
Ce impact vor avea schimbările asupra locuitorilor din Voluntari
Pentru cei care locuiesc în Voluntari, schimbarea nu se rezumă la modificarea denumirii localității.
Cele mai importante efecte care trebuie urmărite după intrarea în vigoare a legii sunt:
eventualele modificări ale taxelor și impozitelor locale;
regulile privind organizarea administrației publice locale;
eventualele schimbări privind salarizarea personalului din Primăria Voluntari;
modul în care noul statut este reflectat în documentele administrative;
deciziile pe care Consiliul Local și Primăria le vor adopta ulterior.
Prin urmare, transformarea Voluntariului în municipiu reprezintă în primul rând o schimbare de rang administrativ. Efectele financiare și administrative concrete nu rezultă automat din schimbarea denumirii, ci vor depinde de legislația aplicabilă și de deciziile autorităților locale, potrivit sursei.