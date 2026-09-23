Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Bruxelles-ul dă peste cap planul României pentru reluarea exportului de ovine: cel puțin 80% dintre oi ar trebui vaccinate
Exporturi de ovine
Publicat23 sept. 2026, 16:38
SursăRealitatea PLUS
Comisia Europeană dă peste cap planul ANSVSA pentru reluarea exporturilor de ovine. Planul de vaccinare propus de autorități a primit aviz de la Bruxelles, însă oficialii au explicat că acest demers ține acum doare de statul român. Cel puțin 80% din oi trebuie vaccinate pentru a fi permis exportul de ovine, iar falimentul multor ferme să fie evitat în ultima clipă, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 18:52Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții
- 18:48Impozitele pe case și terenuri se schimbă din 2027. Cum ar putea fi afectate proprietățile și chiriile
- 17:35De ce nu trebuie sa iei sfaturi medicale de la inteligența artificială. Chatbotul poate face greșeli grave
- 17:14Mașinile care nu vor să moară. Aceste modele au șanse uriașe să treacă de 400.000 de kilometri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News