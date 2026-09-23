Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Bruxelles-ul dă peste cap planul României pentru reluarea exportului de ovine: cel puțin 80% dintre oi ar trebui vaccinate

Exporturi de ovine

Exporturi de ovine

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 sept. 2026, 16:38
SursăRealitatea PLUS

Comisia Europeană dă peste cap planul ANSVSA pentru reluarea exporturilor de ovine. Planul de vaccinare propus de autorități a primit aviz de la Bruxelles, însă oficialii au explicat că acest demers ține acum doare de statul român. Cel puțin 80% din oi trebuie vaccinate pentru a fi permis exportul de ovine, iar falimentul multor ferme să fie evitat în ultima clipă, conform Realitatea PLUS.

Schema de vaccinare necesară pentru reluarea exporturilor de ovine este dublă. Mai exact, vaccinurile obligatorii sunt împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a explicat că decizia de a vaccina animalele revine exclusiv fiecărui stat.

Exportul de ovine este suspendat până la 31 decembrie 2026

La momentul actual, exportul de ovine este suspendat până la 31 decembrie 2026. Planul propus de ANSVSA vizează doar două județe din țară, însă chiar dacă a primit avizul Comisiei Europene, exportul nu va putea fi reluat în aceste condiții, susțin oficialii europeni.

„N-am cerut mult: să nu ne mai omoare animalele, să redeschidă exportul și să fie apreciată munca acestor oameni. N-am cerut nimic personal pentru mine”, spune un cioban.

Potrivit regulamentului Uniunii Europene, în cazul exportului, animalele vaccinate nu pot fi amestecate cu cele nevaccinate, care nu pot fi transportate. Așadar, cel puțin 80% din oi trebuie vaccinate pentru a fi permis exportul.

România ar avea nevoie de peste 9 milioane de doze de vaccin

Practic, România ar avea nevoie de peste 9 milioane de doze de vaccin. Totul în contextul în care, doar cele 1,3 milioane de doze de vaccin despre care se vorbește în planul ANSVSA vor fi trimise în mod gratuit de către Uniunea Europeană. Restul ar trebui cumpărate, însă tot procesul din spatele achiziției ar putea dura până la 3 luni.

Potrivit regulamentelor, exportul ovinelor poate fi reluat după cel puțin 3 luni, dar este necesară o derogare specială, și cel multi după doi ani de la vaccinarea animalelor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ANSVSAexport ovinebruxelles

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe