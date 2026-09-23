Bruxelles-ul dă peste cap planul României pentru reluarea exportului de ovine: cel puțin 80% dintre oi ar trebui vaccinate

Publicat 23 sept. 2026, 16:38 Sursă Realitatea PLUS

Comisia Europeană dă peste cap planul ANSVSA pentru reluarea exporturilor de ovine. Planul de vaccinare propus de autorități a primit aviz de la Bruxelles, însă oficialii au explicat că acest demers ține acum doare de statul român. Cel puțin 80% din oi trebuie vaccinate pentru a fi permis exportul de ovine, iar falimentul multor ferme să fie evitat în ultima clipă, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANSVSAexport ovinebruxelles