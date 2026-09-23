Amenzi definitive pentru cele mai mari companii de lactate. Tribunalul București a dat câștig de cauză Consiliului Concurenței

Tribunalul București a menținut definitiv sancțiunile aplicate companiilor Albalact, Covalact și Dorna Lactate pentru obstrucționarea unei inspecții a Consiliului Concurenței.
Tribunalul București a confirmat definitiv sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței companiilor Albalact, Covalact și Dorna Lactate, firme controlate de grupul francez Lactalis. Amenzile au fost contestate în instanță după ce reprezentanții companiilor au fost acuzați că au împiedicat desfășurarea unei inspecții inopinate.
Cea mai mare sancțiune, în valoare de 9,91 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2 milioane de euro, a fost aplicată companiei Albalact. Potrivit autorității de concurență, firma nu ar fi oferit inspectorilor acces la informațiile solicitate în timpul verificărilor.
Inspecția a avut loc în cadrul unei investigații care vizează posibile înțelegeri privind stabilirea prețurilor pe piața producției și comercializării de unt.
Consiliul Concurenței a câștigat toate procesele
Reprezentanții Consiliului Concurenței au anunțat că Tribunalul București a respins definitiv contestațiile formulate de cele trei companii: Albalact S.A., Covalact S.A. și Dorna Lactate S.A.
Autoritatea susține că firmele nu au permis accesul inspectorilor la anumite conturi de e-mail și la corespondența folosită de angajați sau de reprezentanți ai companiilor. Verificările s-au desfășurat la finalul lunii martie 2023.
În plus față de sancțiunile aplicate pentru obstrucționarea controlului, companiilor le-au fost impuse amenzi cominatorii de 130.913,27 lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma urma să fie calculată din momentul comunicării deciziei și până la oferirea accesului la documentele și informațiile cerute de inspectori.
„Prin această hotărâre, Consiliul Concurenţei a câştigat definitiv toate cele trei procese în care Albalact S.A., Covalact S.A. şi Dorna Lactate S.A. au contestat sancţiunile aplicate pentru obstrucţionarea inspecţiilor”, a transmis instituția.
Ce verifică autoritatea
Inspecțiile inopinate ale Consiliului Concurenței sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt folosite pentru colectarea de documente și informații necesare în investigațiile privind posibile practici anticoncurențiale.
Conform legislației în domeniu, inspectorii pot cere date relevante pentru obiectul unei investigații. Companiile care refuză colaborarea sau blochează activitatea autorității pot primi amenzi între 0,1% și 1% din cifra de afaceri totală înregistrată în anul financiar anterior aplicării sancțiunii.