Brăila: Tumoră de 10 kilograme extirpată din abdomenul unui bărbat de 56 de ani. Organele vitale fuseseră împinse în partea stângă a abdomenului

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 30 sept. 2026, 18:22

Medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brăila au realizat o intervenție chirurgicală deosebit de complexă pentru îndepărtarea unei tumori de 10 kilograme din abdomenul unui bărbat în vârstă de 56 de ani. Formațiunea, care măsura 30/25 de centimetri, ocupa în totalitate partea dreaptă a abdomenului.

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