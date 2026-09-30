Brăila: Tumoră de 10 kilograme extirpată din abdomenul unui bărbat de 56 de ani. Organele vitale fuseseră împinse în partea stângă a abdomenului

Medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brăila au realizat o intervenție chirurgicală deosebit de complexă pentru îndepărtarea unei tumori de 10 kilograme din abdomenul unui bărbat în vârstă de 56 de ani. Formațiunea, care măsura 30/25 de centimetri, ocupa în totalitate partea dreaptă a abdomenului.
Din cauza dimensiunilor foarte mari, tumora deplasase ficatul, rinichiul drept și intestinele către partea stângă a abdomenului. Pacientul fusese internat pe 6 septembrie 2026, iar intervenția a fost realizată de echipa medicală din cadrul Secției Clinice Chirurgie Generală 1.
La internare, bărbatul de 56 de ani avea o formațiune tumorală cu dimensiuni de 30/25 de centimetri și o greutate de 10 kilograme. Volumul acesteia afectase poziționarea organelor din abdomen, ficatul, rinichiul drept și intestinele fiind împinse către partea stângă.
Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila au descris intervenția drept una cu un grad extrem de ridicat de dificultate și cu riscuri majore.
„O intervenție chirurgicală de o complexitate extremă a salvat viața unui pacient în vârstă de 56 de ani, demonstrând încă o dată profesionalismul și dedicarea echipei noastre medicale din cadrul Secției Clinice Chirurgie Generală 1. Pacientul a fost internat pe data de 6 septembrie 2026 cu un diagnostic extrem de sever: o tumoră de dimensiuni uriașe (30/25 cm și o greutate de 10 kilograme), care ocupa în totalitate abdomenul drept. Din cauza volumului masiv, tumora dislocase complet organele vitale - ficatul, rinichiul drept și intestinele - împingându-le spre partea stângă a abdomenului. Acest lucru a transformat operația într-o cursă contra-cronometru, cu un grad extrem de ridicat de dificultate și riscuri majore”, potrivit unei postări publicate, miercuri, pe pagina de Facebook a SCJU Brăila.
Medicii au reușit extirparea completă a tumorii
Intervenția chirurgicală a fost efectuată de echipa medicală a Secției Clinice Chirurgie Generală 1. Pregătirea pacientului înainte de operație și precizia chirurgilor au avut un rol important în realizarea procedurii.
„Datorită unei pregătiri preoperatorii riguroase și a preciziei echipei de chirurgi, s-a reușit extirparea completă a tumorii”.
Pacientul a fost externat după două săptămâni
După intervenția chirurgicală, evoluția pacientului a fost favorabilă. Bărbatul a rămas internat timp de două săptămâni, perioadă în care a fost monitorizat și îngrijit de cadrele medicale.
Ulterior, pacientul a fost externat și s-a întors acasă, la familie.
„Postoperator, evoluția pacientului a fost excelentă. După două săptămâni de monitorizare atentă și îngrijire devotată, de curând bărbatul a fost externat, întorcându-se acasă, la familie. Felicitări întregii echipe medicale din Secția Chirurgie Generală, medicilor anesteziști și asistentelor care au contribuit la această mare victorie pentru viață”, se mai arată în postarea SCJU Brăila.