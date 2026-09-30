Gaze pentru populație în această iarnă. Anunțul Romgaz și avertismentul pentru industrie

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 15:30

Gazele naturale necesare consumatorilor casnici sunt asigurate din producția internă și în această iarnă, iar Romgaz furnizează peste 80% din acest necesar, la un preț reglementat, a declarat directorul general al companiei, Răzvan Popescu. Pentru industrie, însă, dependența de prețurile de pe piețele externe rămâne o problemă.

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