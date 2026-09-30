Gaze pentru populație în această iarnă. Anunțul Romgaz și avertismentul pentru industrie

Gazele naturale necesare consumatorilor casnici sunt asigurate din producția internă și în această iarnă, iar Romgaz furnizează peste 80% din acest necesar, la un preț reglementat, a declarat directorul general al companiei, Răzvan Popescu. Pentru industrie, însă, dependența de prețurile de pe piețele externe rămâne o problemă.
Declarațiile au fost făcute miercuri, la București, în cadrul Eurogas Annual Regional Conference 2026, eveniment organizat de Eurogas în colaborare cu Federația Patronală a Energiei (FPE).
Aprovizionarea cu gaze pentru populație
Răzvan Popescu a precizat că nu vede o problemă de aprovizionare pentru consumatorii casnici, al căror necesar este acoperit din gaze produse în România.
„Consumatorul final casnic este acoperit din gaz din producţie internă. Romgaz dă peste 80% din acest gaz şi în acest an, la un preţ reglementat. Nu văd o problemă de aprovizionare. Într-adevăr, pentru non-casnici, pentru industrie este o problemă care există de mai mulţi ani. Suntem pur şi simplu legaţi de preţurile europene. Este o competiţie în acest moment între preţurile din Asia de Sud-Est şi preţurile europene”, a spus directorul general.
Astfel, în timp ce aprovizionarea populației este asigurată din producția internă, consumatorii industriali rămân expuși evoluțiilor prețurilor europene și competiției dintre piețele externe.
Birocrația întârzie proiectele de gaze
Directorul general al Romgaz a identificat durata procedurilor de avizare drept unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea proiectelor de gaze naturale. Potrivit acestuia, forarea unei sonde terestre adânci poate dura până la șase luni, în timp ce obținerea avizelor necesare poate ajunge la trei ani.
„Timpul este un obstacol pentru că orice investiţie în petrol şi gaze durează. Reuşim să livrăm Neptun Deep într-un termen mai scurt decât se aştepta. Dar, în acelaşi timp, trebuie să luăm în calcul că pentru orice sondă forată on-shore avem un termen de foraj de până la şase luni pentru o sondă mai adâncă. Însă, toate avizele necesare pentru a putea fora o sondă pot dura şi trei ani”, a explicat Răzvan Popescu.
El a semnalat lipsa unui ghișeu unic pentru depunerea documentației și a unor termene clare de răspuns din partea ministerelor și autorităților. După foraj, realizarea infrastructurii de suprafață presupune un nou proces de avizare și aprobare, ceea ce prelungește perioada până la punerea în producție.
„Timpul, în acest moment, este cumva cel mai mare duşman al proiectelor energetice, cât şi volatilitatea preţurilor din piaţă”, a afirmat șeful Romgaz.
Investiții anuale de peste 200 milioane
Romgaz investește anual peste 200 de milioane de euro pentru menținerea producției la un nivel adecvat, în condițiile în care majoritatea zăcămintelor din portofoliu sunt mature și sunt exploatate de zeci de ani, potrivit directorului general.
Răzvan Popescu a anunțat că societatea a repornit proiectul Caragele și a forat din nou cele mai adânci sonde din portofoliul companiei. Investițiile în producția terestră urmăresc diminuarea declinului natural al zăcămintelor.
„Vorbim de peste 200 de milioane de euro în fiecare an, doar investiţiile pentru a putea menţine producţia la un nivel adecvat”, a precizat acesta.
Directorul general a subliniat că predictibilitatea este esențială pentru industria petrolului și gazelor, având în vedere termenele lungi necesare realizării proiectelor.