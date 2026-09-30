TollRo intră în vigoare de la 1 octombrie. Transportatorii care au testat aplicația trebuie să se înregistreze din nou

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis miercuri, 30 septembrie, noi precizări despre trecerea sistemului TollRo din etapa de testare în cea de producție. Versiunea finală a aplicației și a portalului web va fi disponibilă începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00.
O schimbare importantă îi vizează inclusiv pe transportatorii care au participat la perioada de testare. Datele introduse în aplicația pilot nu vor fi transferate în sistemul final, astfel că utilizatorii trebuie să reia procedura de înregistrare.
Datele din aplicația pilot nu vor fi transferate în sistemul final
CNAIR precizează că trecerea TollRo la versiunea de producție nu presupune migrarea informațiilor introduse în perioada de testare.
Astfel, datele utilizatorilor care au participat la pilot nu vor apărea automat în noul sistem. Nu vor fi transferate conturile create în perioada de testare și nici informațiile asociate acestora.
Lista datelor care nu vor fi migrate include:
conturile de utilizator;
datele de identificare ale companiilor;
evidența vehiculelor;
datele privind vehiculele tractoare;
datele privind remorcile și semiremorcile.
În aceste condiții, transportatorii care au utilizat versiunea pilot trebuie să parcurgă din nou procedura de înregistrare atunci când trec la sistemul final.
Ce trebuie să facă transportatorii care au folosit versiunea pilot
CNAIR a stabilit patru etape obligatorii pentru operatorii care au participat la testarea TollRo.
Aceștia trebuie:
să descarce din nou sau să actualizeze aplicația TollRo;
să creeze un cont nou de utilizator;
să completeze din nou datele de identificare ale companiei;
să înregistreze din nou vehiculele tractoare și remorcile sau semiremorcile.
CNAIR recomandă transportatorilor să își pregătească din timp datele firmei și documentele de înmatriculare ale vehiculelor. Pregătirea prealabilă a informațiilor necesare poate evita întârzierile în procesul de trecere la versiunea finală a sistemului.
TollRo intră oficial în funcțiune de la 1 octombrie
TollRo este sistemul prin care se calculează tariful pentru utilizarea anumitor categorii de drumuri de către vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și de vehiculele de transport mixt asimilate acestora.
Tariful TollRo se diferențiază de rovinietă prin modul de calcul.
La stabilirea tarifului sunt luate în calcul mai multe elemente:
numărul de kilometri parcurși;
masa totală maximă autorizată a vehiculului;
clasa de emisii EURO;
categoria drumului utilizat.
Sistemul TollRo se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale administrate de CNAIR. Sunt exceptate sectoarele de drum național aflate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire.
De unde trebuie descărcată aplicația TollRo
CNAIR atrage atenția transportatorilor să utilizeze exclusiv canalele oficiale pentru accesarea sistemului, inclusiv pentru descărcarea aplicației.
Operatorii pot folosi portalul web TollRo sau pot descărca aplicația destinată telefoanelor care utilizează sistemele de operare Android și iOS.
Recomandarea este transmisă cu doar câteva ore înainte de intrarea oficială în funcțiune a sistemului, programată pentru 1 octombrie 2026, la ora 00:00.
Transportatorii sunt îndrumați să își pregătească din timp documentele și datele necesare înregistrării și să folosească doar canalele oficiale pentru accesarea platformei și a aplicației TollRo.