Denis Alibec, suspendat trei meciuri după eliminarea cu Dinamo. Amenzi pentru Farul și Universitatea Craiova

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat trei meciuri pe Denis Alibec. Universitatea Craiova și Farul au primit amenzi de câte 10.000 de lei.
Denis Alibec a fost suspendat pentru trei meciuri și amendat cu 6.000 de lei, după eliminarea din partida Dinamo – Farul Constanța. În aceeași ședință, Comisia de Disciplină a FRF a decis sancțiuni financiare pentru Farul, Universitatea Craiova și Corvinul Hunedoara. Hotărârile au fost anunțate miercuri, 23 septembrie.
Denis Alibec, suspendat trei meciuri
Pe lângă suspendarea atacantului, Farul Constanța a primit o penalitate sportivă de 10.000 de lei pentru incidentele analizate în legătură cu meciul împotriva lui Dinamo. Comunicatul Ligii Profesioniste de Fotbal menționează temeiurile regulamentare ale deciziilor, fără să detalieze în ce au constat incidentele.
Cât plătește Universitatea Craiova
Pentru incidentele de la partida cu FCSB, Comisia a stabilit două penalități în cazul Universității Craiova: una de 5.000 de lei și alta de 10.000 de lei. Clubul va achita însă 10.000 de lei, sancțiunea corespunzătoare abaterii considerate mai grave, nu suma celor două penalități.
Comisia a amendat și Corvinul Hunedoara cu 5.000 de lei, în urma incidentelor consemnate la meciul cu Universitatea Craiova. Într-un alt caz, Bogdan Răzvan Creț, de la FC Botoșani, a fost suspendat două jocuri și a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei după eliminarea din partida cu CFR Cluj.
Hotărârile privind incidentele spectatorilor invocă articolul 82 din Regulamentul Disciplinar, referitor la responsabilitatea cluburilor pentru comportamentul acestora. Comunicatul nu precizează însă faptele concrete atribuite fiecărui grup de suporteri, astfel că sancțiunile nu pot fi asociate, pe baza acestui document, unui incident anume.