Gest inconștient surprins lângă calea ferată. Un adolescent a sfidat pericolul chiar în fața unui tren, de dragul unei "provocări"

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 1 oct. 2026, 09:52

Un nou incident la marginea unei căi ferate, care putea avea urmări dramatice, a fost surprins în județul Bistrița-Năsăud. Un adolescent a fost filmat în timp ce se urca pe un gard, la câțiva metri de un tren de persoane care circula cu viteză, doar pentru a face un gest obscen către pasageri. Atenție, imagini cu potențial ofensator, mai ales pentru minori!

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