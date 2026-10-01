Gest inconștient surprins lângă calea ferată. Un adolescent a sfidat pericolul chiar în fața unui tren, de dragul unei "provocări"

Un nou incident la marginea unei căi ferate, care putea avea urmări dramatice, a fost surprins în județul Bistrița-Năsăud. Un adolescent a fost filmat în timp ce se urca pe un gard, la câțiva metri de un tren de persoane care circula cu viteză, doar pentru a face un gest obscen către pasageri. Atenție, imagini cu potențial ofensator, mai ales pentru minori!
Joc periculos la marginea căii ferate
Incidentul a fost filmat în localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud, în jurul orei 21.00. În imaginile transmise către redacția cotidianului local Bistrițeanul se observă cum un adolescent s-a urcat pe un gard amplasat în imediata apropiere a căii ferate și a făcut gesturi către trenul care circula dinspre Valea Bârgăului spre Bistrița.
În tot acest timp, mai mulți tineri care îl însoțeau pe teribilist se amuzau de acest gest și au filmat întreaga scenă pentru a o distribui pe rețelele de socializare.
Poliția Feroviară avertizează de ani de zile asupra riscurilor
Autoritățile au atras în repetate rânduri atenția că gesturile aparent „amuzante” sau provocările făcute pentru rețelele sociale se pot transforma în tragedii în doar câteva secunde.
Poliția Feroviară avertizează constant că apropierea de trenurile aflate în mers, pătrunderea în zone interzise sau urcarea pe vagoane și locomotive reprezintă comportamente cu risc extrem.
În ultimii ani, numeroși copii și adolescenți au fost răniți grav după ce au încercat să filmeze clipuri spectaculoase, să facă fotografii pentru rețelele sociale sau să participe la diverse provocări online. „Acte de curaj” (precum train surfing) reprezintă o problemă majoră de siguranță publică.
Aproape 100 de persoane s-au electrocutat în zonele feroviare în ultimul deceniu
Cel mai recent bilanț în acest sens, prezentat de Companiei Naționale de Căi Ferate - CFR S.A. în data de 16 octombrie 2024, arată că 90 de persoane au fost electrocutate pe calea ferată în ultimii 10 ani.
Cele mai multe victime au fost copii și adolescenți care s-au urcat pe vagoane sau locomotive din teribilism ori pentru a realiza fotografii și videoclipuri considerate „spectaculoase”.
Specialiștii avertizează că nici măcar atingerea firelor de înaltă tensiune nu este necesară pentru producerea unui accident. Arcul electric format în apropierea instalațiilor feroviare poate provoca arsuri severe sau chiar decesul.
Experții în siguranță feroviară recomandă părinților să discute cu copiii despre riscurile reale din aceste zone și să le explice că trenurile aflate în mers, instalațiile electrice și infrastructura feroviară nu trebuie transformate niciodată în locuri de joacă sau în decor pentru videoclipuri destinate rețelelor sociale.