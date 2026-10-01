Avocat Claudia Chiriță, custodie exclusivă sau decădere din drepturi? Diferența pe care mulți părinți o confundă.

Scris de Catalina Anghel Publicat: 1 oct. 2026, 09:25

Cu peste 15 ani de experiență în cauze cu minori, în București și Ilfov, avocat Claudia Chirita întâlnește constant această confuzie, de aceea o lămurim mai jos, pe înțelesul tuturor. În discuțiile despre divorț, copii și conflicte între foștii parteneri revin mereu două expresii care par să spună același lucru, custodia exclusivă sau autoritatea părintească exclusivă și decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

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