Avocat Claudia Chiriță, custodie exclusivă sau decădere din drepturi? Diferența pe care mulți părinți o confundă.
Avocat Claudia Chiriță
Cu peste 15 ani de experiență în cauze cu minori, în București și Ilfov, avocat Claudia Chirita întâlnește constant această confuzie, de aceea o lămurim mai jos, pe înțelesul tuturor. În discuțiile despre divorț, copii și conflicte între foștii parteneri revin mereu două expresii care par să spună același lucru, custodia exclusivă sau autoritatea părintească exclusivă și decăderea din exercițiul drepturilor părintești.
În limbajul de zi cu zi ele se amestecă însă legea le tratează ca pe două măsuri diferite, cu scopuri, condiții și consecințe foarte distincte. A le înțelege corect îi ajută pe părinți să nu se sperie inutil, să nu renunțe la drepturi pe care le au încă și să nu ceară în instanță altceva decât au nevoie.
Ce înseamnă, de fapt, autoritatea părintească
Autoritatea părintească este ansamblul drepturilor și îndatoririlor pe care părinții le au față de persoana și bunurile copilului. Se refera la luarea deciziilor importante, alegerea școlii, tratamentele medicale complexe, intervențiile chirurgicale, stabilirea reședinței, călătoriile în străinătate sau administrarea bunurilor copilului.
Codul civil stabilește regula că autoritatea părintească aparține în mod egal ambilor părinți și se exercită numai în interesul superior al copilului. Această regulă nu dispare după despărțire. Divorțul desface căsătoria, nu și parentalitatea. Faptul că părinții locuiesc în orașe diferite, nu se mai înțeleg sau au o relație tensionată nu înseamnă, în sine, că unul dintre ei pierde autoritatea. Exercitarea în comun este privită și ca un drept al copilului, pentru că îl ajută să păstreze legătura cu amândoi părinții.
De aici pornesc toate excepțiile, iar criteriul comun al tuturor este același, interesul superior al copilului, nu dorința de a favoriza sau de a pedepsi pe unul dintre părinți.
Autoritatea părintească exclusivă, o singură voce la deciziile importante
Autoritatea exclusivă este prima și cea mai puțin drastică dintre aceste excepții. Prevăzută de art. 398 din Codul civil, ea presupune că doar unul dintre părinți ia deciziile importante privind copilul. Instanța o poate dispune numai dacă există motive întemeiate și dacă măsura este necesară pentru protejarea interesului superior al copilului.
Este esențial de reținut că este o excepție, nu o regulă. Instanța nu o acordă pentru că un părinte o cere și nici pentru că între părinți există certuri. Cel care solicită măsura trebuie să arate că exercitarea în comun afectează copilul sau că există riscuri reale dacă celălalt părinte continuă să participe la deciziile importante.
Legea privind protecția copilului oferă mai multe exemple de motive întemeiate: alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri, violența față de copil sau față de celălalt părinte, condamnarea pentru anumite infracțiuni grave. Lista este exemplificativă, nu limitativă, deci pot conta și alte situații, dacă ele afectează concret copilul. Printre cele care apar în practică se numără comportamentul violent sau agresiv, chiar dacă nu a vizat direct copilul, instabilitatea psihică gravă, dezinteresul față de creșterea și educarea copilului, refuzul repetat de a colabora la luarea deciziilor, părăsirea domiciliului și refuzul de a păstra legătura cu copilul, expunerea copilului la situații care îi pot afecta sănătatea sau dezvoltarea.
Un capitol aparte îl formează conflictul dintre părinți. Nu orice ostilitate justifică autoritatea exclusivă, fiindcă resentimentele și comunicarea rece sunt aproape inevitabile după o despărțire. Contează dacă acest climat produce un blocaj concret, un părinte care refuză să semneze pentru pașaportul copilului, care nu răspunde solicitărilor privind un tratament necesar sau care împiedică înscrierea la școală ori la anumite activități. Criteriul este riscul real pentru copil, nu incomoditatea părinților.
Ce păstrează părintele care nu mai exercită autoritatea
Autoritatea exclusivă privește în principal puterea de decizie. Părintele care nu o mai exercită rămâne părinte. Potrivit art. 398 alin. (2) din Codul civil, el păstrează dreptul de a veghea asupra modului în care copilul este crescut și educat și dreptul de a consimți la adopția lui.
Măsura nu înseamnă, prin ea însăși, ruperea legăturilor personale. Părintele poate continua să aibă întâlniri, comunicare telefonică sau online și participare la anumite activități, în măsura în care contactul este compatibil cu interesul copilului. Instanța poate limita acest drept doar dacă există riscuri pentru copil. Nici obligația de întreținere nu dispare, părintele poate fi în continuare obligat să plătească pensie și, poate primi informații despre copil de la școală, de la unitățile medicale sau de la alte instituții.
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești, sancțiunea gravă
Decăderea este o măsură de o cu totul altă gravitate. Art. 508 din Codul civil o leagă de comportamente prin care părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului, relele tratamente, consumul abuziv de alcool sau de substanțe stupefiante, purtarea abuzivă, neglijența gravă în îndeplinirea îndatoririlor părintești sau orice altă atingere gravă adusă interesului superior al copilului.
Pe scurt, nu mai vorbim despre un părinte dificil, absent sau necooperant, ci despre un părinte al cărui comportament reprezintă un pericol serios pentru copil. Situațiile tipice include lovirea sau agresarea copilului, abuzul emoțional, psihologic sau sexual, neglijarea gravă a hranei, igienei, sănătății sau supravegherii, lăsarea copilului în medii periculoase, consumul de alcool sau droguri într-un mod care afectează îngrijirea copilului, violența domestică gravă, comportamente repetate care afectează dezvoltarea fizică, psihică sau socială a copilului.
Legea definește abuzul asupra copilului ca acțiune voluntară prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea, integritatea corporală ori sănătatea fizică sau psihică a copilului. El poate fi fizic, emoțional, psihologic, sexual sau economic.
Deosebirea față de autoritatea exclusivă se vede și în cine poate porni demersul. Autoritatea exclusivă este, de regulă, o problemă între părinți. Decăderea implică și protecția copilului ca interes public, iar serviciile de asistență socială au obligația să sesizeze instanța atunci când consideră că sunt îndeplinite condițiile legale.
Efectele decăderii
Conform art. 509 din Codul civil, regula este că decăderea este totală și se întinde asupra tuturor copiilor născuți la data pronunțării hotărârii. Instanța poate însă să o limiteze la anumite drepturi sau la anumiți copii, dacă astfel nu sunt afectate creșterea și educarea celorlalți.
Părintele decăzut pierde drepturile care țin de exercitarea autorității părintești, inclusiv reprezentarea legală a copilului și administrarea bunurilor acestuia. Dacă este nevoie, copilul poate fi încredințat altei persoane sau poate fi instituită tutela. Legăturile personale pot fi limitate sever sau suspendate atunci când contactul ar pune copilul în pericol, iar o astfel de separare trebuie să fie justificată de interesul copilului și poate fi supusă unei revizuiri judiciare.
Un aspect adesea necunoscut este că decăderea nu înseamnă încetarea obligației de întreținere. Măsura privește exercițiul drepturilor părintești și protecția copilului, nu îl absolvă pe părinte de obligația de a contribui la creșterea lui.
Diferențele între „custodie exclusivă” sau „decădere din drepturi”
Prima diferență este scopul. Autoritatea exclusivă este o măsură de organizare a vieții copilului, atunci când exercitarea în comun nu mai funcționează. Decăderea este o măsură de protecție și de sancțiune, aplicată când comportamentul unui părinte îl periclitează pe copil.
A doua este gravitatea. Cele două măsuri sunt trepte diferite pe aceeași scară, la autoritatea exclusivă un părinte decide singur, la decădere celălalt este înlăturat, total sau parțial, din exercițiul drepturilor părintești.
A treia este intensitatea probelor. Pentru autoritatea exclusivă trebuie arătat că exercitarea în comun contravine interesului copilului. Pentru decădere, standardul este mult mai ridicat, un comportament care pune în pericol grav viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului.
A patra este ce rămâne părintelui. La autoritatea exclusivă rămân, în principiu, dreptul de a veghea asupra creșterii copilului, legăturile personale, obligația de întreținere și dreptul de a consimți la adopție. La decădere rămân în esență obligațiile materiale, iar contactul cu copilul poate fi restrâns sau suspendat.
Un exemplu simplu
Să presupunem că doi părinți nu mai locuiesc împreună. Tatăl nu este violent și nu reprezintă un pericol direct pentru copil, dar refuză constant să semneze documente medicale, blochează înscrierea la activități și nu cooperează la nicio decizie importantă. Într-un asemenea caz, autoritatea exclusivă a mamei poate fi soluția, pentru ca deciziile necesare să fie luate rapid. Tatăl nu este decăzut și nu pierde dreptul de a-și vedea copilul.
Dacă însă părintele își lovește copilul, îl abandonează, îl expune constant alcoolului ori drogurilor sau îl supune unor forme serioase de abuz, problema nu mai este că părinții nu pot decide împreună, ci că prezenta părintelui reprezintă un risc grav pentru copil. Aici vorbim despre decădere.
Scenarii de acest fel apar frecvent în dosarele de familie, iar Claudia Chiriță, avocat divorț București, recomandă părinților să clarifice de la început ce urmăresc în mod practic: decizii rapide pentru copil sau o separare juridică mai profundă.
Cum cântărește instanța interesul copilului
În ambele situații, judecătorul nu pornește de la ce își dorește un părinte sau altul. Interesul superior al copilului este privit ca dreptul lui la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viață de familie. Sunt analizate nevoile fizice și psihologice ale copilului, educația și sănătatea, securitatea și stabilitatea, eventualul istoric de abuz sau neglijare, capacitatea fiecărui părinte de a răspunde nevoilor lui și menținerea relațiilor cu persoanele de care este atașat.
Un rol important îl are ancheta psihosocială, care descrie locuința fiecărui părinte, condițiile materiale, relațiile de familie, sprijinul oferit de rude și modul concret în care este îngrijit copilul. Copilul trebuie ascultat, în condițiile legii, iar opinia lui contează în funcție de vârstă și maturitate, dar nu ia el decizia. Instanța verifică și dacă opinia exprimată este liberă sau influențată de unul dintre părinți.
Se poate reveni asupra măsurilor?
Ambele măsuri pot fi reevaluate, dar nu în același ritm. Autoritatea exclusivă poate fi modificată relativ ușor dacă împrejurările se schimbă, iar instanța verifică dacă situația care a justificat-o mai există. Decăderea poate fi și ea înlăturată prin redarea exercițiului drepturilor părintești, dar nu automat. Instanța trebuie să constate că părintele și-a schimbat cu adevărat comportamentul și că revenirea este benefică pentru copil. Contează încetarea violențelor, renunțarea la alcool sau droguri, urmarea unui tratament, consilierea psihologică și colaborarea cu serviciile sociale. Nu promisiunile, ci schimbările stabile, confirmate prin probe și printr-o nouă evaluare.
Nu sunt alternative, ci trepte
Cele două măsuri nu se exclud. Un părinte poate obține întâi autoritate exclusivă, iar dacă situația se agravează, se poate ajunge ulterior și la decădere. Instanța nu trece însă automat de la o treaptă la alta.
„Custodie" și „pedeapsă" sunt două idei greșite despre autoritatea exclusive
Primul privește „custodia". Termenul nu apare în Codul civil, ci vine din limbajul cotidian, împrumutat din alte sisteme de drept. Legea română vorbește despre autoritate părintească, domiciliul copilului, programul de legături personale și pensia de întreținere. Aceste lucruri sunt distincte, faptul că un copil locuiește la mamă nu înseamnă automat că mama exercită singură autoritatea părintească. Ce se numește popular „custodie exclusivă" este, tehnic, autoritate părintească exclusivă.
Al doilea este ideea că autoritatea exclusivă ar fi o pedeapsă. Nu este. Ea nu are scopul de a sancționa un părinte, ci de a proteja copilul de blocajul sau de riscul generat de exercitarea în comun. Decăderea, în schimb, are o componentă sancționatorie evidentă, pentru că pornește de la un comportament periculos pentru copil.
Concluzie
Autoritatea părintească exclusivă este o măsură de organizare a vieții copilului, permite unui singur părinte să decidă atunci când autoritatea comună nu mai protejează suficient interesul copilului. Celălalt rămâne părinte, poate păstra legături personale și rămâne obligat să contribuie la întreținere. Decăderea din exercițiul drepturilor părintești este o sancțiune gravă, rezervată situațiilor în care un părinte pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului.
Instanțele nu decid pe baza unor acuzații generale sau a unor simple neînțelegeri. Ele cântăresc probele, ancheta psihosocială, opinia copilului, istoricul familiei și riscurile concrete. Întrebarea decisivă rămâne aceeasi, ce măsură îl protejează cel mai bine pe copil și îi asigură o dezvoltare sigură, stabilă și armonioasă?
Când alegeți un avocat pentru o cauză cu minori, este firesc să citiți recenzii avocat și să comparați mai multe surse. Mai important decât orice părere din exterior este însă ce puteți verifica experiența în dreptul familiei, explicațiile primite și sinceritatea cu care vi se spune ce se poate și ce nu se poate obține în cazul dumneavoastră. Într-un dosar concret, analiza atentă a probelor de către un avocat specializat în cauze cu minori face adesea diferența, iar avocat Claudia Chiriță oferă reprezentare și consultanță în astfel de cauze, în București și Ilfov. Vezi profilul Avocat Claudia Chiriță pe Google Maps.
Sursa imagine: https://avocatchirita.ro/
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