Criză la Liberty Galați: salarii neplătite de peste cinci luni și o valoare de lichidare de 182 de milioane de euro

Liberty Galați a ajuns la o valoare de lichidare de aproximativ 182 de milioane de euro, în scădere față de evaluarea de 538 de milioane de euro din februarie 2025. Între timp, aproximativ 2.000 de angajați ai combinatului siderurgic nu și-au mai primit salariile din mai 2026, iar achitarea restanțelor ar depinde de vânzarea companiei, potrivit unor surse din interior.
Criza combinatului afectează mii de oameni din județul Galați, în condițiile în care cele două licitații organizate până acum nu au dus la găsirea unui cumpărător. Administratorii concordatari propun trecerea la vânzarea prin negociere directă, dar noul plan depinde în principal de poziția ANAF și Exim Bank România.
De ce a scăzut valoarea combinatului
Valoarea de lichidare a Liberty Galați a coborât de la 538 de milioane de euro, în evaluarea din februarie 2025, la aproximativ 182 de milioane de euro.
Scăderea este pusă pe seama degradării activelor, a perioadelor îndelungate de inactivitate și a vânzării unor stocuri. La acestea se adaugă costurile necesare pentru repornirea și retehnologizarea combinatului.
Noua evaluare intervine după două licitații eșuate, la care prețurile de pornire au fost de 709 milioane de euro, respectiv 463 de milioane de euro.
Vânzarea depinde de principalii creditori
După eșecul licitațiilor, administratorii concordatari propun vânzarea Liberty Galați prin negociere directă.
Decizia depinde în principal de ANAF și Exim Bank România, care au împreună de recuperat peste 450 de milioane de euro. Deocamdată, cele două instituții nu au votat nici pentru, nici împotriva noului plan.
Valoarea de lichidare de 182 de milioane de euro nu reprezintă, în acest moment, un preț final de vânzare a combinatului.
Angajații așteaptă salariile restante
Pentru cei aproximativ 2.000 de angajați, situația rămâne critică. Aceștia nu și-au mai primit salariile din mai 2026, iar restanțele nu au fost achitate nici până acum.
Potrivit unor surse din interiorul companiei, plata salariilor restante ar urma să fie făcută la vânzarea combinatului. În lipsa unei tranzacții, angajații nu au, deocamdată, un termen cert pentru recuperarea banilor.
Următorul termen de control stabilit de instanță este pe 2 decembrie.