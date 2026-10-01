Salariile bugetarilor ar putea crește cu 7% din ianuarie 2027. Bogdan Hossu: „Numai un guvern cu puteri depline” poate amâna indexarea

Salariile bugetarilor ar trebui indexate de la 1 ianuarie 2027, dacă o nouă lege a salarizării nu va fi adoptată până la sfârșitul acestui an, susține Bogdan Hossu. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a estimat o posibilă majorare de aproximativ 7% și a avertizat că menținerea salariului minim la nivelul actual ar afecta angajații din economia privată.
Ce spune despre salariile bugetarilor
Bogdan Hossu a afirmat că, în lipsa unei noi legi a salarizării până la 31 decembrie, cadrul legal în vigoare ar impune indexarea salariilor bugetare începând cu prima zi a anului 2027.
„Conform legislației în vigoare, dacă nu apare o nouă lege a salarizării până la 31 decembrie, de la 1 ianuarie 2027 salariile bugetare trebuie indexate, undeva probabil la 7%, conform cadrului legal”, a declarat Bogdan Hossu la Realitatea PLUS.
În explicația sa, amânarea aplicării acestor prevederi ar necesita o intervenție legislativă pe care, potrivit lui Hossu, un guvern demis nu o poate realiza.
„Deci, din punct de vedere tehnic, numai dacă fac o prorogare a legislației în vigoare, dar asta nu poate face guvernul demis, deci numai un guvern cu puteri depline”, a precizat acesta.
Bogdan Hossu consideră nerealistă adoptarea unei noi legi a salarizării bugetare până la 31 octombrie. El a invocat lipsa unui consens după trei luni de discuții și timpul redus pe care un nou Executiv l-ar avea la dispoziție.
„Ideea că va fi făcută legea până la 31 octombrie e un vis nerealist”, a spus Hossu.
Acesta a argumentat că un nou guvern ar avea dificultăți să finalizeze, în mai puțin de 30 de zile, chiar și printr-o procedură de urgență, o lege asupra căreia discuțiile anterioare nu au dus la un acord.
Avertisment privind salariul minim
Bogdan Hossu a cerut ca viitorul Executiv să nu blocheze creșterea salariului minim pe economie. În opinia sa, o asemenea decizie ar reprezenta o măsură suplimentară de austeritate pentru salariații din sectorul privat.
„Ceea ce este important însă este ca noul guvern să nu blocheze și practic să sancționeze pe cei care sunt în economia privată, prin faptul că nu vor crește salariul minim pe economie”, a declarat acesta.
Hossu a invocat existența unui cadru legal și a unei formule pentru stabilirea salariului minim, precum și prevederile europene privind un venit adecvat. Potrivit interpretării prezentate de el, salariul minim ar trebui să reprezinte cel puțin 50% din salariul mediu la nivel național.
El și-a exprimat speranța că noul guvern va aplica prevederile legale și nu va introduce o măsură de austeritate suplimentară pentru angajații despre care a spus că sunt „contribuabili substanțiali la bugetul central”.