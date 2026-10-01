Percheziții la Permise Buzău, într-un mega-dosar de corupție. Candidații ar fi plătit până la 1.000 de euro pentru permisul auto

14 percheziții au fost efectuate în județul Buzău, inclusiv la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV), într-un dosar care vizează fapte de luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, în legătură cu obținerea permisului de conducere. Candidați ar fi oferit între 600 și 1.000 de euro unor instructori auto sau altor intermediari, pentru ca aceștia să intervină pe lângă examinatori în vederea promovării probei practice.
Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, ofițerii Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorului specializat, au pus în executare, miercuri, 14 mandate de percheziție atât la sediul SPCRPCIV Buzău, cât și la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din București – Centrul de Formare Profesională.
Anchetatorii au făcut percheziții și la domiciliile unor agenți de poliție care aveau calitatea de examinatori auto, dar și la locuințele unor instructori auto, ale altor persoane și ale unor candidați care au susținut probe practice pentru obținerea permisului de conducere.
În cadrul acțiunii, opt maini au fost percheziționate. Totodată, au fost emise trei ordonanțe pentru ridicarea de bunuri și înscrisuri, precum și 12 mandate de aducere pe numele unor suspecți.
Potrivit anchetatorilor, activitățile desfășurate miercuri, 30 septembrie, au avut ca scop completarea probatoriului într-un dosar care vizează infracțiuni de luare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență, în legătură cu înscrierea, pregătirea și examinarea candidaților pentru obținerea permisului de conducere.
În urma documentării activității infracționale din perioada noiembrie 2025 – iulie 2026, procurorii au identificat indicii privind oferirea unor sume cuprinse între 600 și 1.000 de euro de către anumiți candidați unor instructori auto sau altor persoane intermediare.
Banii ar fi fost destinați traficării influenței pe lângă examinatori auto din cadrul SPCRPCIV Buzău, în scopul favorizării candidaților la proba practică pentru obținerea permisului de conducere.
În cadrul anchetei, Direcția Generală Anticorupție și Direcția Operațiuni Speciale au acordat sprijin tehnico-operativ. De asemenea, acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău.