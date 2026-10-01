Percheziții la Permise Buzău, într-un mega-dosar de corupție. Candidații ar fi plătit până la 1.000 de euro pentru permisul auto

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 oct. 2026, 13:37

14 percheziții au fost efectuate în județul Buzău, inclusiv la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV), într-un dosar care vizează fapte de luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, în legătură cu obținerea permisului de conducere. Candidați ar fi oferit între 600 și 1.000 de euro unor instructori auto sau altor intermediari, pentru ca aceștia să intervină pe lângă examinatori în vederea promovării probei practice.

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