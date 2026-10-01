Incendiul de pădure de pe muntele Drăghina, localizat: 8.000 mp afectați. Precizările ISU legate de intervenția dificilă

Publicat 1 oct. 2026, 13:10 Actualizat 1 oct. 2026, 13:13

Incendiul izbucnit într-o pădure de pe muntele Drăghina, în zona localității Nucșoara, județul Argeș, a fost localizat, joi, de pompieri, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați de litieră, misiunea fiind îngreunată de terenul greu accesibil și de seceta prelungită.

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