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Incendiul de pădure de pe muntele Drăghina, localizat: 8.000 mp afectați. Precizările ISU legate de intervenția dificilă
Pompieri/ Foto: Facebook ISU Argeș
Publicat1 oct. 2026, 13:10
Actualizat1 oct. 2026, 13:13
Incendiul izbucnit într-o pădure de pe muntele Drăghina, în zona localității Nucșoara, județul Argeș, a fost localizat, joi, de pompieri, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați de litieră, misiunea fiind îngreunată de terenul greu accesibil și de seceta prelungită.
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