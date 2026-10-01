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Incendiul de pădure de pe muntele Drăghina, localizat: 8.000 mp afectați. Precizările ISU legate de intervenția dificilă

Pompieri/ Foto: Facebook ISU Argeș

Pompieri/ Foto: Facebook ISU Argeș

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Scris deDana Bărăgan
Publicat1 oct. 2026, 13:10
Actualizat1 oct. 2026, 13:13

Incendiul izbucnit într-o pădure de pe muntele Drăghina, în zona localității Nucșoara, județul Argeș, a fost localizat, joi, de pompieri, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați de litieră, misiunea fiind îngreunată de terenul greu accesibil și de seceta prelungită.

Potrivit ISU Argeș, în urma evaluărilor efectuate pe timp de zi, după sosirea tuturor forțelor de intervenție în teren, s-a constatat că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați de litieră și este localizat.

La acțiunea de stingere participă peste 45 de persoane, printre care pompieri, personal al Ocolului Silvic Privat și al Direcției Silvice. Intervenția se desfășoară cu tehnica specifică de stingere.

Misiunea este îngreunată de terenul greu accesibil, care nu permite accesul autospecialelor de intervenție, precum și de seceta prelungită din zonă, precizează reprezentanții ISU Argeș.

Echipele aflate în teren continuă acțiunile pentru lichidarea incendiului.

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