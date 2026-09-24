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Economie· 2 min citire

Curs BNR, joi, 24 septembrie 2026. Moneda euro înregistrează o ușoară scădere, după ce miercuri a atins un nou maxim istoric

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 13:30

Euro a înregistrat joi o ușoară scădere față de leu, după ce moneda europeană a atins în ședința precedentă un nou maxim istoric. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, euro este cotat la 5,2770 lei, în scădere cu 0,0018 lei față de ziua precedentă.

La cursul BNR de joi, 24 septembrie 2026, moneda europeană a coborât cu 0,0018 lei, respectiv 0,03%, până la 5,2770 lei. Scăderea este redusă, astfel că euro se menține foarte aproape de nivelul record înregistrat în ședința precedentă.

Euro rămâne aproape de maximul istoric

Cotația de 5,2770 lei pentru un euro vine la doar o zi după ce moneda europeană a urcat la 5,2788 lei. Prin urmare, chiar dacă euro a scăzut ușor joi, cursul se menține la un nivel foarte ridicat în raport cu leul.

Dolarul american crește la 4,6395 lei

În timp ce euro a scăzut ușor, dolarul american a avut o evoluție ascendentă. Cursul BNR pentru dolar a ajuns la 4,6395 lei, cu 0,013 lei peste valoarea din ședința precedentă. Creșterea procentuală este de 0,28%.

Francul elvețian și lira sterlină scad

De asemenea, francul elvețian este cotat joi la 5,6067 lei, în scădere cu 0,0138 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la 6,1368 lei, după o reducere de 0,0074 lei.

Gramul de aur, în scădere

Și gramul de aur a înregistrat o scădere. BNR a stabilit pentru 24 septembrie o cotație de 634,6613 lei, cu 6,7387 lei mai puțin decât în ședința precedentă, ceea ce înseamnă o scădere de 1,05%.

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