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Economie· 2 min citire
Curs BNR, joi, 24 septembrie 2026. Moneda euro înregistrează o ușoară scădere, după ce miercuri a atins un nou maxim istoric
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Euro a înregistrat joi o ușoară scădere față de leu, după ce moneda europeană a atins în ședința precedentă un nou maxim istoric. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, euro este cotat la 5,2770 lei, în scădere cu 0,0018 lei față de ziua precedentă.
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