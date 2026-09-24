Curs BNR, joi, 24 septembrie 2026. Moneda euro înregistrează o ușoară scădere, după ce miercuri a atins un nou maxim istoric

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 13:30

Euro a înregistrat joi o ușoară scădere față de leu, după ce moneda europeană a atins în ședința precedentă un nou maxim istoric. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, euro este cotat la 5,2770 lei, în scădere cu 0,0018 lei față de ziua precedentă.

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