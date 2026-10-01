Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, prelungit până la 25 martie 2027. Decizia Guvernului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 14:49

Guvernul a adoptat joi o hotărâre prin care firmele își pot actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027, a anunțat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău. Până la noul termen, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi utilizate în paralel.

Distribuie articolul