Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, prelungit până la 25 martie 2027. Decizia Guvernului

Guvernul a adoptat joi o hotărâre prin care firmele își pot actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027, a anunțat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău. Până la noul termen, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi utilizate în paralel.
Decizia vine în condițiile în care doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să își actualizeze obiectul de activitate finalizaseră procedura până la 25 septembrie 2026, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), citate de ministru.
„Am inițiat, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, modificarea Hotărârii de Guvern care stabilește perioada de tranziție la CAEN Rev. 3, astfel încât modificările să fie posibile până la 25 martie 2027”, a scris Irineu Darău pe Facebook.
Ministrul a explicat că, pentru unele firme, actualizarea este simplă, însă pentru altele procedura implică dificultăți suplimentare. În domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile și IT-ul, unele coduri au fost împărțite în mai multe categorii, există neclarități, iar în anumite situații trebuie actualizate și autorizațiile.
Codurile CAEN, folosite în paralel
Pe durata perioadei de tranziție, firmele vor putea utiliza atât codurile CAEN Rev. 2, cât și codurile CAEN Rev. 3. Ministrul le-a încurajat însă să facă actualizarea cât mai repede, pentru a evita aglomerația și eventualele dificultăți administrative.
„De aceea, până la 25 martie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi folosite în paralel — este un timp în plus de care știm că multe firme au nevoie. Și îi încurajăm pe toți să facă aceste modificări cât mai repede!”, a transmis Darău.
Potrivit acestuia, tranziția urmărește și îmbunătățirea colectării datelor din economie, integrarea lor în raportările Eurostat și fundamentarea politicilor publice pe date corecte. Prelungirea are totodată rolul de a evita situațiile în care o formalitate administrativă afectează activitatea curentă a unei firme.
IMM România a cerut prelungirea
Confederația patronală IMM România solicitase miercuri prelungirea cu cel puțin șase luni a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN, care expirase la 25 septembrie 2026. Organizația arătase că doar aproximativ una din trei societăți finalizase formalitățile.
IMM România a avertizat asupra riscului de suprasolicitare a ONRC, ca urmare a unui număr mare de cereri depuse într-un interval scurt.
De asemenea, organizația a semnalat riscul blocării activității întreprinderilor care trebuie să își coreleze obiectul de activitate înscris în registrul comerțului cu autorizațiile, avizele, licențele sau alte documente necesare funcționării, a căror eliberare poate fi împiedicată de neactualizarea codurilor.