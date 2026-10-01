Judecătorii au luat decizia în cazul vicepreședintelui USR Dâmbovița, reținut de DIICOT în dosarul utilajului de 1,75 milioane de euro
Judecătorii au luat decizia în cazul vicepreședintelui USR Dâmbovița
Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița, a scăpat de măsura arestului la domiciliu cerută de procurorii DIICOT. Judecătorii au respins solicitarea anchetatorilor, care ceruseră ca politicianul să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, și au decis ca acesta să fie cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile.
Măsura vine după ce Munteanu a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul privind presupusa încălcare a sancțiunilor internaționale impuse Belarusului. În aceeași cauză a fost reținut și Evgheni Poliakov, iar procurorii au solicitat aceeași măsură preventivă și în cazul acestuia.
Dosarul DIICOT vizează transferul unui utilaj industrial VL40, evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro, despre care anchetatorii susțin că putea fi utilizat la fabricarea unor echipamente cu destinație militară. Potrivit procurorilor, beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.
Judecătorii au ales controlul judiciar pentru 60 de zile
După cele 24 de ore de reținere, Alexandru Munteanu și Evgheni Poliakov au fost prezentați instanței. Procurorii DIICOT au cerut ca ambii să fie plasați în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Instanța nu a admis solicitarea procurorilor. Cei doi au fost lăsați în libertate, însă sub control judiciar, pentru 60 de zile.
12 percheziții în București și trei județe
Miercuri, 30 septembrie, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 12 percheziții domiciliare în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov.
Opt persoane au calitatea de suspecți în dosar și au fost audiate la sediul central al DIICOT. Investigația vizează posibile infracțiuni privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite de Uniunea Europeană, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.
Procurorii și polițiștii au percheziționat inclusiv locuința lui Alexandru Munteanu. Ulterior, vicepreședintele USR Dâmbovița a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri.
Potrivit anchetatorilor, în centrul investigației se află un utilaj industrial VL40, în valoare de aproximativ 1.750.000 de euro. Echipamentul este considerat un produs cu dublă utilizare, ceea ce înseamnă că poate fi folosit atât în activități civile, cât și pentru realizarea unor echipamente cu destinație militară.
Cine mai este vizat în dosar
Pe lângă Alexandru Munteanu și Evgheni Poliakov, în anchetă mai sunt vizați Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei, potrivit surselor judiciare citate de Agerpres.
DIICOT a anunțat că, printr-o ordonanță din 29 septembrie 2026, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de opt suspecți, pentru infracțiunea prevăzută de OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.
Anchetatorii susțin că în dosar au fost identificate circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe, despre care afirmă că ar fi avut rolul de a disimula beneficiarul final și de a evita aplicarea regimului de control al exporturilor.
Utilajul VL40 ar fi urmat un traseu prin Germania și Kazahstan
Potrivit informațiilor din anchetă, activitățile investigate s-ar fi desfășurat în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026.
În această perioadă, Alexandru Munteanu, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, ar fi coordonat și ar fi participat la operațiunile de comercializare și transfer ale utilajului industrial VL40.
Procurorii susțin că echipamentul ar fi trebuit să fie transferat către destinatari intermediari, printre care societăți-paravan din Germania și Kazahstan. Beneficiarul final ar fi fost însă Kuzlitmash OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) OJSC Zhodino, din regiunea Minsk. Entitatea este inclusă pe lista celor supuse sancțiunilor Uniunii Europene, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.
Anchetatorii susțin că Alexandru Munteanu ar fi inițiat, împreună cu Evgheni Poliakov, operațiunea de transfer a utilajului VL40 și că ar fi continuat demersurile pentru livrarea acestuia.
Aceste acțiuni ar fi continuat după ce autoritățile competente, prin Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX, respinseseră anterior solicitări de autorizare a exporturilor.
Unul dintre motivele invocate în aceste situații ar fi fost riscul ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.
DIICOT susține că utilajul a căpătat caracteristici pentru utilizare militară
În comunicatul transmis public, DIICOT precizează că investigația a identificat activități comerciale și tehnice care vizau fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”, a transmis DIICOT.
Anchetatorii afirmă că utilajele ar fi dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare după integrarea unor componente hardware și software și efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici.
DIICOT susține, de asemenea, că există indicii privind folosirea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe, cu scopul disimulării beneficiarului final și al evitării regimului de control al exporturilor.
Ce spune USR despre Alexandru Munteanu
USR a confirmat că Alexandru Munteanu este vicepreședinte al organizației Dâmbovița și consilier local la Târgoviște. Reprezentanții USR au transmis că excluderea din partid ar putea interveni dacă acuzațiile formulate de DIICOT se confirmă.
„Alexandru Munteanu este consilier local la Târgoviște și VP USR Dâmbovița. Are dublă cetățenie: română și moldovenească. Dacă se confirmă acuzațiile pe care i le aduce DIICOT, i se vor aplica prevederile statutare, mergând până la excluderea din USR. MAE, prin ministra USR, Oana Țoiu, a inițiat legea pentru sancționarea celor care încalcă embargouri - eludarea și încălcarea sancțiunilor internaționale (inclusiv a măsurilor restrictive impuse Federației Ruse) trec de la stadiul de simplă neregulă sau contravenție la cel de infracțiune gravă”, este mesajul transmis de USR.
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