Judecătorii au luat decizia în cazul vicepreședintelui USR Dâmbovița, reținut de DIICOT în dosarul utilajului de 1,75 milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 oct. 2026, 20:30

Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița, a scăpat de măsura arestului la domiciliu cerută de procurorii DIICOT. Judecătorii au respins solicitarea anchetatorilor, care ceruseră ca politicianul să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, și au decis ca acesta să fie cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile.

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