Statul pe scaun e noul fumat? Ce spun specialiștii și ce poți face concret

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 08:50

„Statul jos e noul fumat" — expresia a circulat intens în ultimul deceniu, preluată în articole, postări și discuții despre sănătatea la locul de muncă. E genul de afirmație care sună alarmant, se distribuie ușor și rămâne în memorie. Dar cât adevăr conține, de fapt? Și mai important pentru cei care lucrează de acasă: se aplică afirmația la fel pentru telemuncă precum se aplică pentru munca de birou clasică? Merită să separăm faptele de exagerarea virală, pentru că nuanța contează atunci când vine vorba de decizii concrete privind sănătatea.

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