Statul pe scaun e noul fumat? Ce spun specialiștii și ce poți face concret

„Statul jos e noul fumat" — expresia a circulat intens în ultimul deceniu, preluată în articole, postări și discuții despre sănătatea la locul de muncă. E genul de afirmație care sună alarmant, se distribuie ușor și rămâne în memorie. Dar cât adevăr conține, de fapt? Și mai important pentru cei care lucrează de acasă: se aplică afirmația la fel pentru telemuncă precum se aplică pentru munca de birou clasică? Merită să separăm faptele de exagerarea virală, pentru că nuanța contează atunci când vine vorba de decizii concrete privind sănătatea.
De unde vine afirmația și ce e exagerat în ea
Comparația își are originea într-un studiu din 2010 care a corelat timpul petrecut stând jos cu un risc crescut de mortalitate, indiferent de nivelul de activitate fizică din restul zilei. Concluzia a fost preluată rapid și simplificată agresiv în presă, ajungând la formula memorabilă, dar imprecisă, despre fumat.
Realitatea științifică e mai puțin dramatică, dar la fel de relevantă practic. Statul prelungit, fără întrerupere, e asociat cu riscuri crescute pentru sănătatea cardiovasculară, cu probleme metabolice și, evident, cu probleme musculo-scheletale — dureri de spate, tensiune cervicală, probleme de circulație la nivelul membrelor inferioare. Dar spre deosebire de fumat, unde riscul e practic ireversibil pentru multe dintre efectele sale, efectele statului prelungit sunt semnificativ ameliorate prin intervenții relativ simple: pauze regulate, mișcare, postură corectă și echipament adecvat.
Concluzia corectă, susținută de cercetările ulterioare mai riguroase, nu e „statul jos te omoară la fel ca fumatul", ci „statul jos prelungit și continuu, fără pauze și fără suport postural adecvat, are efecte negative semnificative asupra sănătății pe termen lung, dar aceste efecte pot fi reduse considerabil prin măsuri concrete".
De ce telemunca schimbă ecuația
Aici intervine o distincție importantă, adesea ignorată în discuția generală despre statul jos. Telemunca nu e identică, din perspectiva riscurilor, cu munca clasică de birou — are particularități proprii care pot agrava sau, dimpotrivă, ameliora problema, în funcție de cum e organizată.
Absența mișcării impuse de context. La birou, chiar și fără intenție, oamenii se ridică pentru a merge la o ședință, la imprimantă, la colegi sau la bucătărie. Naveta zilnică adaugă și ea mișcare — mersul până la stație, urcatul scărilor. Telemunca elimină multe dintre aceste momente de mișcare „automată", iar riscul e ca angajatul să rămână efectiv nemișcat perioade mai lungi decât și-ar da seama.
Mobilierul improvizat. O parte semnificativă a persoanelor care lucrează de acasă folosesc mobilier care nu a fost gândit pentru utilizare de opt ore pe zi — scaune de sufragerie, scaune de bucătărie, uneori chiar canapele. Absența unui scaun ergonomic dedicat amplifică toate riscurile asociate statului prelungit.
Lipsa presiunii sociale a pauzelor. La birou, pauza de cafea sau discuția cu un coleg întrerup natural perioadele lungi de stat jos. Acasă, fără acest context social, mulți oameni rămân concentrați pe ecran ore întregi fără să realizeze cât timp a trecut de la ultima ridicare.
Pe de altă parte, telemunca oferă și un avantaj: flexibilitatea de a-ți organiza singur pauzele, fără constrângerile unui program de birou rigid. Cine folosește conștient această flexibilitate poate, de fapt, să reducă riscurile mai eficient decât într-un mediu de birou clasic.
Ce recomandă specialiștii, concret
Dincolo de sloganuri, recomandările susținute de cercetare pentru cei care lucrează de acasă sunt relativ simple și aplicabile.
Regula pauzelor la fiecare cincizeci de minute. Ridicarea și mișcarea timp de cinci minute la fiecare oră de lucru continuu reduce semnificativ riscurile asociate statului prelungit, conform mai multor studii de fiziologie ocupațională. Un cronometru sau o alarmă simplă poate ajuta la respectarea acestui interval, mai ales pentru cei care se pierd ușor în concentrare.
Un scaun conceput pentru utilizare prelungită, nu improvizat. Diferența dintre un scaun de bucătărie și un scaun ergonomic pentru telemuncă nu e cosmetică. Suportul lombar corect, posibilitatea de reglare a înălțimii și mecanismul care permite mișcarea naturală a coloanei reduc direct tensiunea acumulată pe parcursul zilei — exact tensiunea care, necontrolată, contribuie la riscurile pe termen lung discutate în studiile despre statul prelungit.
Poziționarea corectă a monitorului și a tastaturii. Un monitor prea jos sau prea sus forțează o postură compensatorie a gâtului care se adaugă la problemele generate de statul prelungit. Corectarea acestui aspect e adesea ignorată, deși costă timp minim.
Variația poziției de lucru pe parcursul zilei. Nu doar pauze de mișcare, ci și alternarea între poziții — de exemplu, folosirea unui birou reglabil pe înălțime, atunci când e disponibil, pentru perioade scurte de lucru în picioare.
Pentru activitățile care implică ședere prelungită și repetitivă în cadrul unei zile de telemuncă, scaunele pentru posturi de lucru solicitante sunt gândite să susțină exact acest tip de utilizare intensivă, cu accent pe durabilitate și suport constant, nu doar confort ocazional.
Cum arată o zi de telemuncă bine structurată
Diferența dintre o zi de telemuncă riscantă și una relativ sigură din perspectiva sănătății fizice nu ține de eliminarea completă a statului jos — ceea ce ar fi, oricum, nerealist pentru majoritatea tipurilor de activitate profesională — ci de structura generală a zilei. O zi bine organizată alternează perioade de concentrare intensă, de patruzeci-cincizeci de minute, cu pauze scurte de mișcare, chiar dacă acestea înseamnă doar câțiva pași prin cameră sau câteva mișcări de întindere.
Specialiștii în fiziologie ocupațională recomandă și marcarea vizuală a acestor intervale, mai ales pentru persoanele care se pierd ușor în sarcini complexe. O alarmă simplă, setată la fiecare oră, sau chiar un obicei asociat unei activități recurente — de exemplu, ridicarea la fiecare pauză de cafea — pot fi suficiente pentru a construi acest ritm fără efort conștient susținut.
Ce rol au colegii și interacțiunea socială, chiar și de la distanță
Un aspect mai puțin discutat, dar relevant pentru telemuncă, ține de rolul interacțiunii sociale în crearea pauzelor naturale. La birou, o conversație scurtă cu un coleg întrerupe natural statul prelungit. Acasă, mulți angajați compensează acest lucru prin apeluri video programate sau prin pauze sincronizate cu colegii, atunci când programul permite. Deși nu înlocuiește complet dinamica unui birou fizic, acest tip de organizare conștientă a interacțiunii poate contribui la reducerea perioadelor de izolare completă în fața ecranului.
Nuanța care contează cu adevărat
Comparația cu fumatul, oricât de memorabilă, distorsionează problema reală. Fumatul are un mecanism de risc direct și greu de contracarat prin măsuri parțiale — singura soluție eficientă e renunțarea completă. Statul prelungit, în schimb, e o problemă gestionabilă prin măsuri incrementale: mai multă mișcare, echipament mai bun, postură corectă. Nu e nevoie de o schimbare radicală de stil de viață, ci de ajustări concrete și susținute.
Pentru cei care lucrează de acasă și se întreabă dacă ar trebui să își facă griji serioase, răspunsul realist e: da, merită atenție, dar nu panică. Riscurile sunt reale și documentate științific, dar sunt și considerabil reductibile prin măsuri simple, aplicabile de oricine, fără investiții mari sau schimbări dramatice ale rutinei zilnice.
Diferența dintre a lua în serios acest subiect și a-l ignora complet se vede, de regulă, nu imediat, ci peste ani — exact perioada de timp în care obiceiurile mici, susținute constant, fac diferența reală pentru sănătatea coloanei și confortul general de lucru.