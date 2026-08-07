Dunărea a mai scăzut cu 3 cm! Presiune uriașă asupra centralei de la Cernavodă: reactorul 2 riscă să fie închis

Publicat 7 aug. 2026, 10:01 Sursă Realitatea PLUS

Nivelul Dunării a scăzut cu încă 3 centimetri față de zilele precedente, iar situația rămâne critică în contextul crizei energetice. În aceste condiții, reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă se află într-o cursă contra cronometru pentru evitarea opririi.

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