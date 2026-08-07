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Dunărea a mai scăzut cu 3 cm! Presiune uriașă asupra centralei de la Cernavodă: reactorul 2 riscă să fie închis

Nivel Dunăre/ Profimedia

Nivel Dunăre/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 10:01
SursăRealitatea PLUS

Nivelul Dunării a scăzut cu încă 3 centimetri față de zilele precedente, iar situația rămâne critică în contextul crizei energetice. În aceste condiții, reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă se află într-o cursă contra cronometru pentru evitarea opririi.

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, nivelul Dunării la Cernavodă a scăzut cu încă 3 centimetri în ultimele 24 de ore, ajungând la aproximativ 1,94 metri, conform prognozelor. În aceste condiții, mai sunt doar patru-cinci zile până la momentul în care reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi afectat de nivelul scăzut al apei.

Directorul centralei, Romeo Urjan, a declarat pentru Realitatea PLUS că este esențial ca operațiunea de scufundare a barjelor pe brațul Bala să fie finalizată în cursul zilei de astăzi. Intervenția este considerată crucială pentru creșterea debitului Dunării și asigurarea funcționării centralei.

Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă este deja oprit din cauza debitului scăzut al fluviului, iar oprirea reactorului 2 ar însemna pierderea a aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.

Operațiunea de scufundare a barjelor este estimată să dureze aproximativ șase ore. Înainte de începerea intervenției sunt efectuate mai multe verificări tehnice de către specialiști.

Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu pentru creșterea debitului Dunării în zona Cernavodă. Prima etapă a acestuia a fost dinamitarea stâncii de la Juroia, de pe brațul Bala, măsură menită să faciliteze creșterea fluxului de apă către centrala nucleară.

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