Anca Alexandrescu, dezvăluiri despre întâlnirea Fritz–Nicușor Dan: „Nu s-a ajuns la nicio înțelegere”

Publicat 14 sept. 2026, 14:45 Actualizat 14 sept. 2026, 15:08 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a dezvăluit, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că Dominic Fritz și Nicușor Dan ar fi avut o întâlnire la sfârșitul săptămânii trecute, însă discuțiile nu ar fi dus la o înțelegere. Realizatoarea „Culisele Statului Paralel” susține că liderul USR i-ar fi transmis președintelui că formațiunea nu va susține o variantă de guvern din care să facă parte PSD.

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