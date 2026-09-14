Anca Alexandrescu, dezvăluiri despre întâlnirea Fritz–Nicușor Dan: „Nu s-a ajuns la nicio înțelegere”
Anca Alexandrescu a dezvăluit, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că Dominic Fritz și Nicușor Dan ar fi avut o întâlnire la sfârșitul săptămânii trecute, însă discuțiile nu ar fi dus la o înțelegere. Realizatoarea „Culisele Statului Paralel” susține că liderul USR i-ar fi transmis președintelui că formațiunea nu va susține o variantă de guvern din care să facă parte PSD.
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a vorbit, într-o intervenție la Realitatea PLUS, despre negocierile politice și despre întâlnirea care ar fi avut loc între Dominic Fritz și președintele Nicușor Dan. Potrivit informațiilor sale, discuția ar fi fost una rece, iar cele două părți nu ar fi ajuns la o înțelegere.
Anca Alexandrescu: Întâlnirea dintre Fritz și Nicușor Dan a fost „destul de rece și distantă”
Întrebată despre informațiile potrivit cărora Dominic Fritz s-ar fi întâlnit cu președintele Nicușor Dan, Anca Alexandrescu a susținut că discuția a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Ea a precizat că șeful statului nu i-ar fi propus liderului USR o variantă de nominalizare sau de guvern.
Anca Alexandrescu despre sondajul care a aruncat în aer lumea politică: ”Din punctul meu de vedere, ar trebui alegeri anticipate”
„Din informațiile mele, a avut loc o întâlnire la sfârșitul săptămânii trecute, o întâlnire destul de rece și distantă, în urma căreia nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Nicușor Dan nu i-a propus lui Fritz nicio variantă de nominalizare sau de guvern. Cert este că, înțeleg, Fritz i-a comunicat lui Nicușor Dan că nu vor susține nicio variantă din care face parte PSD-ul. Acestea sunt informațiile din acest moment. Eu însă astăzi mi-am pus niște întrebări pe pagina de socializare, pentru că pare cumva că suntem într-un film prost. Cineva pare că își bate joc de România și de români. Nimeni nu vrea partea cealaltă. Este un război unde, cumva, pare mie că sunt toți împotriva PSD-ului, venind din toate zonele, și pare exact că este un scenariu prost, că nimeni parcă nu-și mai dorește să fie un guvern cu puteri depline. Mă refer aici la toate partidele.”
Apel pentru o formulă de guvernare
Anca Alexandrescu a criticat blocajul politic și a cerut partidelor să ajungă rapid la o formulă de guvernare. Ea și-a legat apelul de situația bugetară și de problemele de finanțare pe care spune că le întâmpină sistemul medical.
„Am spus aseară, Claudiu, că eu aștept responsabilitate. Mă rog, de la cine să mai aștept responsabilitate, că am văzut cum se comportă. Să se așeze toți la masă și să gândească de urgență o formulă, având în vedere că suntem într-o situație dramatică cu bugetul. Ați văzut foarte clar că medicii nu mai au decât până la sfârșitul lunii finanțare pentru a putea duce actul medical până la capăt. Întrebarea mea este: cine răspunde pentru toate aceste nenorociri care se vor întâmpla?”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a continuat criticile la adresa liderilor politici și a pus sub semnul întrebării modul în care au fost gestionate negocierile din ultimele săptămâni. Ea a făcut referire și la informațiile apărute pe surse privind poziția unei părți a PNL.
„Weekendul acesta toți politicienii au fost ocupați cu nunți și cu petreceri. Weekendul trecut am văzut că au fost ocupați cu școli de vară și cu tăiat torturi și băut șampanie. Acum văd că apare pe surse că o parte din PNL, desigur cei care îl susțin pe Bolojan, ar vrea să susțină soluția lui Nicușor Dan. Ok, foarte bine, să susțină soluția lui Nicușor Dan, dar de ce au făcut până acum acest balet? De ce nu au făcut toate aceste lucruri până acum?”
Anca Alexandrescu vorbește despre alegeri anticipate
În opinia Ancăi Alexandrescu, una dintre variantele care ar trebui luate în calcul este revenirea la vot. Aceasta a susținut că actualele scoruri din sondaje ar explica de ce partidele nu și-ar dori organizarea unor alegeri anticipate.
„Din punctul meu de vedere, cred că singura variantă valabilă ar fi întoarcerea la popor, lucru care nu cred că se va întâmpla, pentru că nici Nicușor Dan, nici ceilalți nu-și doresc așa ceva, având în vedere scorurile proaste pe care le înregistrează conform sondajelor, chiar dacă ele nu sunt fidele. Ați văzut foarte clar ce cifre înregistrează toate aceste partide. De pildă, dacă aș fi, de exemplu, în locul PSD-ului, m-aș uni cu AUR-ul pentru alegeri anticipate, ca să facă presiune pe Nicușor Dan pentru a organiza alegeri anticipate. Nu înțeleg ce așteaptă Nicușor Dan și ce ar trebui să se mai întâmple ca, după cinci luni de zile, România să aibă un guvern stabil.”
Anca Alexandrescu și-a continuat intervenția cu un apel direct pentru organizarea alegerilor anticipate, susținând că puterea ar trebui să se întoarcă la electorat dacă partidele nu reușesc să găsească o soluție politică.
„Nu știu ce ar trebui să se mai întâmple în România ca, după cinci luni de zile, să avem un guvern. Nu avem un guvern, treceți, dom'le, la alegeri anticipate, întoarceți-vă la popor. Că sunteți niște cârpe, niște cârlige pe care le manevrează Bruxelles-ul, Parisul sau Berlinul. Întoarceți-vă la popor, până la urmă acolo este puterea României, la popor.
Le e frică de popor, asta este foarte clar, nu este niciun dubiu. Dar încetați cu aceste jocuri politice, și la putere, și în opoziție.”
Ce spune despre relația dintre Nicușor Dan și USR
De aseemea, s-a adus în discuție sondajele în care Ilie Bolojan ar avea 17% încredere. Întrebată dacă mai există o posibilitate de împăcare între Nicușor Dan și USR, realizatoarea a răspuns că, în opinia sa, relația dintre cele două părți nu ar trebui să fie principala preocupare în actualul context, susținând că România și interesele românilor ar trebui puse înaintea disputelor dintre liderii politici.
„Să-ți spun ceva, puțin îmi pasă de lanțul de iubire dintre Nicușor Dan și USR. Își merită soarta și USR-ul, și Nicușor Dan. Cred că pe primul loc acum trebuie pusă România și interesul românilor. Nu mă mai interesează cine cu cine se ceartă, ce interese are. Văd că interesul lui Bolojan a primat. Din punctul meu de vedere, în momentul ăsta Bolojan este cel care conduce România, pentru că, iată, de cinci luni de zile niciun șef de partid n-a fost în stare să definitiveze plecarea lui Bolojan de la Palatul Victoria.”
„Toți sunt impotenți politic”
Anca Alexandrescu a lansat apoi critici dure la adresa liderilor partidelor, afirmând că aceștia nu au reușit să provoace plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. În același timp, ea a făcut trimitere la procentul de încredere atribuit acestuia în sondaje.
„Concluzia mea este foarte clară: toți sunt impotenți politic. Îmi pare rău că folosesc acest termen, dar asta este realitatea. Nu sunt în stare niciunii dintre ei să-l dea jos pe Ilie Bolojan, care, iată, așa cum spun sondajele, stă la 17% încredere în populație.”
Anca Alexandrescu a invocat apoi rezultatele electorale din 2024 și actualele sondaje pentru a susține că AUR și PSD sunt formațiunile aflate pe primele două poziții în preferințele electoratului.
„Uitați-vă ce arată populația. În toate variantele, și acum în sondaje, și la ce s-a întâmplat în decembrie 2024, pe primele două locuri sunt AUR și PSD. În 2024 a fost PSD pe primul loc, AUR pe locul doi. Dacă ar fi acum alegeri, invers: AUR-ul pe locul întâi, PSD-ul pe locul doi.”
„Nu există altă variantă decât PSD plus AUR”
În finalul intervenției, Anca Alexandrescu a susținut că o formulă PSD-AUR ar fi, în opinia sa, varianta rezultată din actuala configurație politică. În cazul în care aceasta nu ar fi posibilă, realizatoarea a revenit la ideea organizării alegerilor anticipate și la implicarea cetățenilor.
„Deci nu există altă variantă decât PSD plus AUR. Nu se poate PSD plus AUR, ne întoarcem la popor. Nu mai există cale de împăcare. Și, din punctul ăsta de vedere, cred că oamenii ar trebui să ia în serios democrația din România și să facă presiune, conform Constituției, așa cum poate face orice cetățean, cum se întâmplă în toate țările civilizate. Când politicienii nu mai sunt în stare să se înțeleagă și să se pună la masă, intervin cetățenii. E cea mai bună variantă. Am văzut-o de două ori la rând în Bulgaria și uite că lucrurile au funcționat acolo.”
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