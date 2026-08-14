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Lifestyle· 1 min citire
Cele cinci zodii care simt că viața prinde din nou ritm. Luna Nouă în Gemeni le deschide uși către un nou capitol
FOTO: Arhivă
Vești bune pentru cinci zodii din horoscop! Luna Nouă în Gemeni vine cu un val de energie proaspătă, oportunități neașteptate și șansa de a deschide capitole complet noi în viață. Pentru acești nativi, perioada următoare poate aduce schimbări rapide, întâlniri importante, decizii inspirate și răspunsuri mult așteptate. Energia astrală favorizează comunicarea, curajul de a ieși din rutină și dorința de a încerca ceva diferit. Uși care păreau închise se pot deschide acum, iar o veste, o conversație sau o oportunitate apărută pe neașteptate poate schimba direcția următoarei perioade.
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