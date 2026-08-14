Suc de roșii pentru iarnă. Rețeta simplă și delicioasă care nu trebuie să lipsească din nicio cămară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 09:38

Luna august este perioada ideală pentru a pregăti conservele pentru iarnă, iar sucul de roșii nu trebuie să lipsească din cămară. Roșiile coapte, dulci și aromate se transformă într-un suc natural și gustos, perfect pentru ciorbe, sosuri, tocănițe sau alte preparate. Ușor de făcut și cu un gust aparte, sucul de roșii păstrează aroma verii și poate fi savurat pe tot parcursul sezonului rece.

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