Armele invizibile ale Moscovei: Rusia folosește pe front drone complet autonome, imune la bruiajul electromagnetic

O nouă amenințare tehnologică pe frontul din Ucraina. Armata ucraineană a dezvăluit că forțele ruse au început să folosească drone de atac complet autonome, capabile să zboare fără semnal GPS și complet imune la bruiajul electromagnetic. Noul aparat este aproape imposibil de detectat și de doborât de sistemele de apărare convenționale.
Războiul electronic de pe frontul din Ucraina trece printr-o mutație tehnologică majoră. Forțele ruse au început să utilizeze pe scară largă o variantă complet autonomă a dronei de atac Molniya, un aparat de zbor care operează fără nicio legătură radio cu baza și care este considerat, în acest moment, aproape imposibil de detectat sau de doborât prin mijloace convenționale. Dezvăluirea a fost făcută de publicația Ukrainska Pravda, pe baza declarațiilor unui consilier din cadrul Ministerului Apărării de la Kiev.
Sistemele de apărare ucrainene s-au lovit de această nouă armă în special în regiunea Zaporojia, unde dronele autonome reușesc să fenteze constant rețelele de senzori pe care Ucraina le folosește pentru a contracara atacurile aeriene.
Autopsia unei drone-fantomă: Fără antene, fără emisii radio
Dovada indubitabilă a noii tehnologii a venit după ce militarii ucraineni au reușit să recupereze intact un astfel de aparat prăbușit. La analizarea componentelor, inginerii militari au avut o surpriză majoră: drona nu era dotată cu nicio antenă de control, nu avea conexiune video transmisă către un operator și nu genera absolut niciun fel de emisie radio.
În loc de echipamentele clasice de comunicații, aparatul era echipat doar cu o cameră video de înaltă rezoluție și un computer de zbor avansat, dotat cu inteligență artificială încorporată. Creierul electronic al acestei arme a fost identificat ca fiind placa de dezvoltare FlyCore FC-202.
Vânătoare pe bază de IA: Cum își găsește drona ținta în mod independent
Mecanismul de funcționare al dronei rusești elimină complet factorul uman din momentul lansării și până la impact. Protocolul de atac se desfășoară în doi pași strict tehnologici:
Navigația oarbă: Imediat după decolare, drona zboară complet autonom, ghidându-se după o serie de puncte de control și coordonate geografice preprogramate în memoria computerului de zbor înainte de misiune.
Identificarea autonomă a țintei: Odată ajunsă în zona de operațiuni, rețeaua neuronală încorporată pe placa FlyCore preia controlul total. IA analizează în timp real imaginile captate de cameră, caută, identifică vehiculele sau pozițiile militare și decide singură să plonjeze asupra țintei.
De ce este drona imună la scuturile antiaeriene și la războiul electronic
Această arhitectură tehnică oferă dronei Molniya două avantaje tactice uriașe pe câmpul de luptă. În primul rând, ea este practic invizibilă pentru majoritatea detectoarelor ucrainene, deoarece acestea sunt proiectate să scaneze frecvențele radio și să intercepteze semnalele de control transmise de la distanță de operatori. Neexistând un astfel de semnal, drona nu lasă nicio amprentă electronică.
În al doilea rând, drona este complet imună la sistemele de bruiaj electromagnetic (EW). Deoarece aparatul nu depinde de o legătură radio sau de un flux GPS extern pentru a fi ghidat, undele de bruiaj emise de ucraineni nu au ce să blocheze, drona continuându-și neperturbată traseul dictat de inteligența artificială.