Armele invizibile ale Moscovei: Rusia folosește pe front drone complet autonome, imune la bruiajul electromagnetic

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 16:05

O nouă amenințare tehnologică pe frontul din Ucraina. Armata ucraineană a dezvăluit că forțele ruse au început să folosească drone de atac complet autonome, capabile să zboare fără semnal GPS și complet imune la bruiajul electromagnetic. Noul aparat este aproape imposibil de detectat și de doborât de sistemele de apărare convenționale.

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