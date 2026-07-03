Mărturii șocante în dosarul „Azilele groazei” din Bihor. Mecanismul prin care bătrânii erau deposedați de pensii, izolați de familii și lăsați în grija unor analfabeți

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 12:35

Noi stenograme din dosarul „Azilele groazei”, instrumentat de procurori, scot la iveală detalii cutremurătoare despre modul în care funcționa o rețea infracțională extrem de bine pusă la punct și care era specializată în exploatarea persoanelor vulnerabile. Sub coordonarea „liderului” Viorel Pașca, gruparea controla mai multe centre clandestine, evitând intenționat acreditarea ca furnizor de servicii sociale pentru a ocoli controalele legale și pentru a acumula averi de pe urma suferinței umane.

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