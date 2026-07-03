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Justitie· 1 min citire
Un bărbat din Buzău și-a înjunghiat de 7 ori vecina după ce l-a refuzat: șcene șocante la Buzău
Agresiune
Un bărbat de 51 de ani din județul Buzău a fost arestat preventiv după ce și-a atacat cu un cuțit vecina în vârstă de 74 de ani. Potrivit procurorilor, agresiunea a avut loc după ce femeia a refuzat să întrețină raporturi sexuale cu acesta.
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