ROMATSA confirmă oficial că are poprire pe conturi. SURSE: Compania trebuie să conteste și să ceară suspendarea măsurii

Publicat 2 iul. 2026, 12:33 Actualizat 2 iul. 2026, 12:39

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) a confirmat, joi, că are instituite popriri asupra conturilor sale, în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român. Surse Realitatea PLUS spun că instituția trebuie să conteste și să ceară suspendarea măsurii, iar Ministerul Finanțelor va sprijini acest demers.

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