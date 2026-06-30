Doi polițiști din București, arestați într-un dosar de corupție. Procurorii acuză că au introdus alcool și un telefon mobil în arest

Doi agenți de poliție din București au fost arestați preventiv într-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că ar fi primit mită pentru a introduce alcool și un telefon mobil într-un centru de reținere și arestare preventivă. În total, șase persoane sunt cercetate în această cauză, printre care doi deținuți și doi membri ai familiilor acestora.
Potrivit anchetatorilor, mecanismul ar fi funcționat în mod repetat, iar bunurile interzise ar fi ajuns în centrul de arest în schimbul unor sume de bani.
Procurorii: Alcool introdus în arest în schimbul mitei
Conform informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, principalul suspect este un agent de poliție în vârstă de 22 de ani, cercetat pentru luare de mită și introducerea ilegală de alcool într-un centru de reținere și arestare preventivă.
Anchetatorii susțin că polițistul ar fi primit, în mod repetat, între 300 și 350 de lei pentru fiecare transport de alcool introdus în incinta centrului.
Un al doilea agent de poliție, în vârstă de 25 de ani, este acuzat că l-ar fi sprijinit în desfășurarea acestor activități, fiind cercetat pentru complicitate la aceleași infracțiuni.
Telefon mobil introdus ilegal pentru un deținut
Procurorii mai susțin că unul dintre agenți ar fi introdus ilegal și un telefon mobil într-o secție de arest preventiv.
Dispozitivul ar fi fost pus la dispoziția unuia dintre deținuți pentru ca acesta să poată comunica cu persoane din exterior, în afara procedurilor și condițiilor prevăzute de lege.
Doi frați aflați în arest, printre inculpați
În dosar sunt cercetați și doi frați, în vârstă de 30 și 37 de ani, aflați în arest preventiv în cadrul aceluiași centru.
Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi solicitat în mod repetat introducerea de alcool în arest și ar fi oferit bani polițistului prin intermediul unor persoane apropiate.
Procurorii îi acuză de dare de mită și instigare la introducerea ilegală de alcool într-un centru de detenție.
Alți doi inculpați sunt o femeie de 31 de ani și un bărbat de 36 de ani, apropiați ai celor doi deținuți.
Potrivit procurorilor, aceștia ar fi avut rolul de intermediari între persoanele aflate în arest și agentul de poliție.
Anchetatorii susțin că deținutul îi comunica telefonic concubinei sale suma de bani care trebuia remisă și cantitatea de alcool ce urma să fie procurată. Ulterior, indicațiile erau transmise unui alt membru al familiei, care preda efectiv banii și bunurile către polițist.
Mecanism repetat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 8
Din datele anchetei reiese că în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă nr. 8 din București ar fi funcționat un mecanism repetitiv prin care bunuri interzise erau introduse în interiorul unității.
Procurorii susțin că deținuții apelau la agentul de poliție pentru a obține alcool și alte obiecte interzise, în schimbul unor sume de bani remise prin intermediari.
Patru persoane, arestate preventiv
Inițial, trei dintre inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore, în timp ce unul dintre frați nu a fost reținut deoarece se afla deja în arest preventiv într-un alt dosar.
Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor patru inculpați vizați de măsură.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care bunurile interzise ar fi fost introduse în centrul de arest și pentru clarificarea rolului fiecărei persoane implicate în acest dosar de corupție.