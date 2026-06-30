Doi polițiști din București, arestați într-un dosar de corupție. Procurorii acuză că au introdus alcool și un telefon mobil în arest

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 18:51

Doi agenți de poliție din București au fost arestați preventiv într-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că ar fi primit mită pentru a introduce alcool și un telefon mobil într-un centru de reținere și arestare preventivă. În total, șase persoane sunt cercetate în această cauză, printre care doi deținuți și doi membri ai familiilor acestora.

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