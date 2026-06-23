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Mare atenție, șoferi! Circulația pe Transfăgărășan va fi închisă miercuri. Care este motivul

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 20:46

Circulația pe Transfăgărășan, în zona Bâlea Lac și a Tunelului Capra, va fi închisă miercuri, în intervalul orar 17:00–21:00, pentru realizarea unor filmări.

„În intervalul orar 17:00 - 21:00, în zona Bâlea Lac și Tunelul Capra, traficul se va închide de mai multe ori pentru perioade scurte”, a transmis, marți seară, DRDP Brașov.

Reprezentanții instituției au subliniat că traficul va fi închis pe perioade scurse de „aproximativ 10 minute fiecare”.

DRDP Brașov îi roagă pe șoferii să respecte „indicațiile polițiștilor și organizatorilor din zonă”.

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