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Locale· 1 min citire
Mare atenție, șoferi! Circulația pe Transfăgărășan va fi închisă miercuri. Care este motivul
FOTO: Arhivă
Circulația pe Transfăgărășan, în zona Bâlea Lac și a Tunelului Capra, va fi închisă miercuri, în intervalul orar 17:00–21:00, pentru realizarea unor filmări.
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